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حين يتحدث مديرا المخابرات

9/18/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عندما‭ ‬يكتب‭ ‬رئيسا‭ ‬المخابرات‭ ‬في‭ ‬بلدين‭ ‬كبيرين‭ ‬مثل‭ ‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬مقالا‭ ‬مشتركا،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬أمور‭ ‬مهمة‭ ‬يريدان‭ ‬إثارتها‭ ‬أو‭ ‬رسائل‭ ‬مهمة‭ ‬يريدان‭ ‬توجيهها‭.‬

قبل‭ ‬أيام‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فايننشال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬مقالا‭ ‬مشتركًا‭ ‬لمدير‭ ‬وكالة‭ ‬المخابرات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ويليام‭ ‬بيرنز،‭ ‬ومدير‭ ‬وكالة‭ ‬المخابرات‭ ‬البريطانية‭ ‬ريتشارد‭ ‬مور‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نهتم‭ ‬بما‭ ‬يكتبه‭ ‬مثل‭ ‬هذين‭ ‬المسؤولين‭ ‬فهو‭ ‬يعبر‭ ‬عموما‭ ‬عن‭ ‬استراتيجية‭ ‬وسياسة‭ ‬البلدين،‭ ‬والغرب‭ ‬عموما،‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭.‬

في‭ ‬المقال‭ ‬أثار‭ ‬رئيسا‭ ‬المخابرات‭ ‬ثلاث‭ ‬قضايا‭ ‬كبرى‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭.‬

القضية‭ ‬الأولى‭: ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭. ‬ولا‭ ‬جديد‭ ‬هنا‭ ‬فيما‭ ‬قالاه،‭ ‬فقد‭ ‬اعتبرا‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬هي‭ ‬المهمة‭ ‬الكبرى‭ ‬للبلدين،‭ ‬وللغرب‭ ‬عموما،‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭.‬

تحدثا‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬التصدي‭ ‬لروسيا‭ ‬ودعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وعن‭ ‬‮«‬التصميم‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬حملة‭ ‬التخريب‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬أوروبا؛‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لنشر‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بث‭ ‬الفرقة‭ ‬بيننا‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬مديرا‭ ‬المخابرات‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تعتبر‭ ‬هي‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬والاستخباراتي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‮»‬‭.‬

لا‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬هذا،‭ ‬فمن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬جوهر‭ ‬استراتيجية‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬عموما‭ ‬هو‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬هما‭ ‬العدو‭ ‬الأول‭ ‬وأن‭ ‬المواجهة‭ ‬معهما‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬نفوذهما‭ ‬أولوية‭ ‬كبرى‭.‬

القضية‭ ‬الثانية‭: ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬قالا‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬إن‭ ‬مخابرات‭ ‬البلدين‭ ‬‮«‬استغلت‭ ‬القنوات‭ ‬المخابراتية‭ ‬للضغط‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬وأنهما‭ ‬‮«‬يعملان‭ ‬بلا‭ ‬توقف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وصفقة‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬المعاناة‭ ‬والخسائر‭ ‬المروعة‭ ‬في‭ ‬أرواح‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وتعيد‭ ‬الرهائن‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬الاحتجاز‮»‬‭.‬

الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬مديري‭ ‬المخابرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والبريطانية‭ ‬حين‭ ‬يقولان‭ ‬إنهما‭ ‬يجندان‭ ‬إمكانياتهما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬فإنهما‭ ‬يكذبان‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬معروفة‭ ‬للعالم‭ ‬كله‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬هما‭ ‬أكبر‭ ‬بلدين‭ ‬شاركا‭ ‬مشاركة‭ ‬فعلية‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ولو‭ ‬أرادا‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬لأمكنهما‭ ‬ذلك‭ ‬لو‭ ‬توقفا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬والسياسي‭ ‬للاحتلال‭. ‬لقد‭ ‬فعلت‭ ‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تستطيعان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭.‬

القضية‭ ‬الثالثة‭: ‬النظام‭ ‬العالمي‭.‬

يقول‭ ‬مديرا‭ ‬المخابرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الدولي‭ ‬يتعرض‭ ‬للتهديد‭ ‬بطريقة‭ ‬لم‭ ‬نشهدها‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‮»‬،‭ ‬ويضيفان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬التحرك‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬متنازع‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬بلدانا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‮»‬‭.‬

بداية‭ ‬حين‭ ‬يتحدثان‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬فهما‭ ‬يقصدان‭ ‬نظام‭ ‬الهيمنة‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬وحين‭ ‬يتحدثان‭ ‬عن‭ ‬تهديدات‭ ‬لهذا‭ ‬النظام‭ ‬فهما‭ ‬لا‭ ‬يقصدان‭ ‬تهديدات‭ ‬للعالم‭ ‬عموما‭ ‬وإنما‭ ‬تهديدات‭ ‬للدول‭ ‬الغربية‭ ‬ولهيمنتها‭.‬

بعبارة‭ ‬أدق،‭ ‬مديرا‭ ‬المخابرات‭ ‬يتحديان‭ ‬الدعوات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬شبه‭ ‬إجماع‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬الغربية‭ ‬بضرورة‭ ‬قيام‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬أكثر‭ ‬عدلا‭ ‬وإنصافا‭ ‬وتعددية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الهيمنة‭ ‬الغربية‭.‬

وحين‭ ‬يتعهدان‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الأخطار‭ ‬للنظام‭ ‬الغربي،‭ ‬فهما‭ ‬يقصدان‭ ‬أن‭ ‬الغرب‭ ‬سوف‭ ‬يقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبقاء‭ ‬هيمنته‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحدي‭ ‬قيام‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬بديل‭ ‬آخر‭.‬

هذا‭ ‬يعني‭ ‬إبقاء‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الفوضى‭ ‬والضياع‭ ‬الحالية‭. ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬أن‭ ‬شهد‭ ‬العالم‭ ‬كوارث‭ ‬ومآسي‭ ‬مثلما‭ ‬شهد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬الهيمنة‭ ‬الغربية‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬تم‭ ‬شل‭ ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬وقتل‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭. ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬نتابع‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬اليوم‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭.‬

عموما،‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬مديرا‭ ‬المخابرات‭ ‬يعزز‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬هدم‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الغربي‭ ‬وإنهائه‭.‬

وعموما،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نتابع‭ ‬كيف‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬إزاء‭ ‬قضايانا‭ ‬وإزاء‭ ‬الأوضاع‭ ‬العالمية‭.‬

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