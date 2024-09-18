تراجع قياسي في أعداد الفراشات في المملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النتائج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬كارثية‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬أقل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفراشات‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاما،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬جمعية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الفراشات‭ ‬دان‭ ‬هور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

ويقول‭ ‬الخبراء‭ ‬إن‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬متعددة،‭ ‬وتشمل‭ ‬الرطوبة‭ ‬المرتفعة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬الممارسات‭ ‬الزراعية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬استخدام‭ ‬المبيدات‭ ‬الحشرية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭. ‬

وقد‭ ‬وصل‭ ‬ثلث‭ ‬أنواع‭ ‬الفراشات‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬رُصد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وانخفضت‭ ‬الأرقام‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬81 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إحصاؤها،‭ ‬مقارنة‭ ‬بتعدادها‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2023،‭ ‬وفق‭ ‬الجمعية‭. ‬

وقال‭ ‬دان‭ ‬هور‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬انتقلنا‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬رؤية‭ ‬الفراشة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬مشمس‭ ‬أمرا‭ ‬طبيعيا،‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬أصبح‭ ‬فيه‭ ‬ذلك‭ ‬حدثا‭ ‬نادرا‮»‬‭.‬