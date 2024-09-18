الأميرة كيت تعاود أنشطتها بعد إنهاء علاجها الكيميائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬سجل‭ ‬النشاطات‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أميرة‭ ‬ويلز‭ (...) ‬عقدت‭ ‬اجتماعا‭ ‬تمحور‭ ‬على‭ ‬الطفولة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‮»‬‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬نشاط‭ ‬رسمي‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬للأميرة‭ ‬البالغة‭ ‬42‭ ‬عاما،‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬برنامج‭ ‬أنشطتها‭ ‬خفيفا‭. ‬

وكيت‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬البريطانيين‭ ‬وتظهر‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تقريبا‭ ‬اختفت‭ ‬فجأة‭ ‬من‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وبعد‭ ‬دخولها‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬لإجراء‭ ‬‮«‬جراحة‭ ‬في‭ ‬المعدة‮»‬‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬إصابتها‭ ‬بالسرطان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬نوعه‭.‬