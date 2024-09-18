الأميرة كيت تعاود أنشطتها بعد إنهاء علاجها الكيميائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت الأميرة كيت يوم الثلاثاء في اجتماع عن الطفولة في قصر وندسور، ما يؤشر إلى أنها عاودت نشاطاتها بعد أيام من إعلانها انتهاء علاجها الكيميائي. وظهر اسم زوجة الأمير وليام، وريث العرش البريطاني، في السجل الرسمي لنشاطات العائلة الملكية للمرة الأولى منذ 9 سبتمبر، تاريخ إعلانها انتهاء علاجها الكيميائي في مقطع فيديو.
وأشار سجل النشاطات الذي نُشر مساء الثلاثاء إلى أنّ «أميرة ويلز (...) عقدت اجتماعا تمحور على الطفولة بعد ظهر اليوم في قلعة وندسور» غرب لندن.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ هذا الاجتماع هو أول نشاط رسمي هذه السنة للأميرة البالغة 42 عاما، التي ينبغي أن يبقى برنامج أنشطتها خفيفا.
وكيت التي تحظى بشعبية كبيرة في صفوف البريطانيين وتظهر في الصحف كل يوم تقريبا اختفت فجأة من المشهد الإعلامي بعد عيد الميلاد عام 2023. وبعد دخولها المستشفى في يناير لإجراء «جراحة في المعدة» أعلنت في مارس إصابتها بالسرطان من دون أن تحدد نوعه.
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