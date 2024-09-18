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الأميرة كيت تعاود أنشطتها بعد إنهاء علاجها الكيميائي

9/18/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الأميرة‭ ‬كيت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬عن‭ ‬الطفولة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬وندسور،‭ ‬ما‭ ‬يؤشر‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬عاودت‭ ‬نشاطاتها‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إعلانها‭ ‬انتهاء‭ ‬علاجها‭ ‬الكيميائي‭. ‬وظهر‭ ‬اسم‭ ‬زوجة‭ ‬الأمير‭ ‬وليام،‭ ‬وريث‭ ‬العرش‭ ‬البريطاني،‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬الرسمي‭ ‬لنشاطات‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬9‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلانها‭ ‬انتهاء‭ ‬علاجها‭ ‬الكيميائي‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭.‬

وأشار‭ ‬سجل‭ ‬النشاطات‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أميرة‭ ‬ويلز‭ (...) ‬عقدت‭ ‬اجتماعا‭ ‬تمحور‭ ‬على‭ ‬الطفولة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‮»‬‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬نشاط‭ ‬رسمي‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬للأميرة‭ ‬البالغة‭ ‬42‭ ‬عاما،‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬برنامج‭ ‬أنشطتها‭ ‬خفيفا‭. ‬

وكيت‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬البريطانيين‭ ‬وتظهر‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تقريبا‭ ‬اختفت‭ ‬فجأة‭ ‬من‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وبعد‭ ‬دخولها‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬لإجراء‭ ‬‮«‬جراحة‭ ‬في‭ ‬المعدة‮»‬‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬إصابتها‭ ‬بالسرطان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬نوعه‭.‬

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