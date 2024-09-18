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مـصـرع 3 أشـخـاص بانهيار عقار في الإسكندرية

9/18/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لقي‭ ‬3‭ ‬أشخاص‭ ‬مصرعهم‭ ‬وأصيبت‭ ‬ربة‭ ‬منزل؛‭ ‬إثر‭ ‬انهيار‭ ‬عقار‭ ‬قديم‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬طابقين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬المصرية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جرى‭ ‬نقل‭ ‬جثث‭ ‬المتوفين‭ ‬إلى‭ ‬المشرحة،‭ ‬والمصابة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭.‬

وتلقى‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬مينا‭ ‬البصل‭ ‬بلاغًا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬يفيد‭ ‬بانهيار‭ ‬عقار‭ ‬قديم‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬اليسرى‮»‬‭ ‬بحي‭ ‬‮«‬الورديان‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬ووجود‭ ‬أشخاص‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬انتقل‭ ‬مأمور‭ ‬وضباط‭ ‬القسم‭ ‬وقوات‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬رفقة‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬البلاغ،‭ ‬وتبين‭ ‬من‭ ‬الفحص‭ ‬أن‭ ‬العقار‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬بناء‭ ‬قديم‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬طابق‭ ‬أرضي‭ ‬وطابق‭ ‬أول‭ ‬علوي،‭ ‬وصادر‭ ‬بحقه‭ ‬قرار‭ ‬هدم‭ ‬لم‭ ‬يُنفذ‭. ‬وتحرر‭ ‬المحضر‭ ‬اللازم‭ ‬بالواقعة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الشرطة،‭ ‬وجارٍ‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيق‭.‬

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