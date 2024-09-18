مـصـرع 3 أشـخـاص بانهيار عقار في الإسكندرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت ربة منزل؛ إثر انهيار عقار قديم مكون من طابقين في محافظة الإسكندرية المصرية، في حين جرى نقل جثث المتوفين إلى المشرحة، والمصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار قديم بمنطقة «اليسرى» بحي «الورديان» في المحافظة، ووجود أشخاص تحت الأنقاض. وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من طابق أرضي وطابق أول علوي، وصادر بحقه قرار هدم لم يُنفذ. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم الشرطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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