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هل تمتلك موهبة في التمثيل وتحتاج إلى فرصة؟

9/18/2024 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل‭ ‬حلمت‭ ‬يومًا‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬نجماً‭ ‬على‭ ‬الشاشات؟‭ ‬عمرك‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬فما‭ ‬فوق؟‭ ‬سجل‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬لجائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024‭ ‬والمخصصة‭ ‬لمجال‭ ‬التمثيل‭ ‬للتلفزيون‭ ‬والسينما‭ ‬والمسرح،‭ ‬وابدأ‭ ‬خطوتك‭ ‬القادمة‭ ‬نحو‭ ‬عالم‭ ‬النجومية‭.‬

سيحصل‭ ‬الفائزون‭ ‬على‭ ‬مكافآت‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬وجوائز‭ ‬تقديرية‭ ‬وفرص‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬القادمة‭ ‬للوزارة‭.‬

للمشاركة‭ ‬يمكنكم‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ mia ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬،‭ ‬واستكمال‭ ‬المتطلبات‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

موهبتك‭ ‬تستحق‭ ‬الفرصة‭... ‬شنو‭ ‬تنتظر؟

سجّل‭ ‬الآن‭.‬

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