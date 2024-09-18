هل تمتلك موهبة في التمثيل وتحتاج إلى فرصة؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هل حلمت يومًا بأن تكون نجماً على الشاشات؟ عمرك 15 سنة فما فوق؟ سجل الآن في الدورة الثانية لجائزة المواهب الإعلامية 2024 والمخصصة لمجال التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح، وابدأ خطوتك القادمة نحو عالم النجومية.
سيحصل الفائزون على مكافآت مالية في المراكز الثلاثة الأولى وجوائز تقديرية وفرص للمشاركة في الأعمال الفنية القادمة للوزارة.
للمشاركة يمكنكم زيارة موقع وزارة الإعلام mia . gov . bh ، واستكمال المتطلبات في موعد أقصاه 5 أكتوبر 2024.
موهبتك تستحق الفرصة... شنو تنتظر؟
سجّل الآن.
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