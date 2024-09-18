محكمة أوروبية تلغي غرامة بقيمة 1.5 مليار يورو ضد جوجل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدرت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أمس قرارها بأن الغرامة البالغة 1
, 5 مليار يورو التي فرضتها الجهات التنظيمية على شركة غوغل يجب إلغاؤها، وذلك عقب طعن في الحكم تقدمت به شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وتعود القضية إلى عام 2019 عندما قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن غوغل المملوكة لشركة ألفابت أساءت استخدام هيمنتها على السوق فيما يتعلق بمنتج للبحث يسمى «أدسنس» الذي يتيح لأصحاب مواقع الويب عرض الإعلانات في نتائج البحث على صفحاتهم الخاصة.
وفي ذلك الوقت فرضت المفوضية على غوغل غرامة قدرها 1.49 مليار يورو. واستأنفت الشركة الحكم وأحالت القضية إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.
وهذا الشهر أيدت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها 2 , 4 مليار يورو (2 , 65 مليار دولار) فرضت على غوغل لإساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال تفضيل خدمة مقارنة التسوق الخاصة بها.
وذات المحكمة قضت بأن تدفع شركة أبل 13 مليار يورو من الضرائب المتأخرة إلى إيرلندا، ما أنهى قضية استمرت عقدا من الزمان.
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