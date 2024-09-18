محكمة أوروبية تلغي غرامة بقيمة 1.5 مليار يورو ضد جوجل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭,‬

وتعود‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬عندما‭ ‬قالت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬الذراع‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬إن‭ ‬غوغل‭ ‬المملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬ألفابت‭ ‬أساءت‭ ‬استخدام‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمنتج‭ ‬للبحث‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬أدسنس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬لأصحاب‭ ‬مواقع‭ ‬الويب‭ ‬عرض‭ ‬الإعلانات‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬صفحاتهم‭ ‬الخاصة‭.‬

وفي‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬فرضت‭ ‬المفوضية‭ ‬على‭ ‬غوغل‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬49‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭. ‬واستأنفت‭ ‬الشركة‭ ‬الحكم‭ ‬وأحالت‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وهذا‭ ‬الشهر‭ ‬أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (‬2 ‭,‬ 65‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬غوغل‭ ‬لإساءة‭ ‬استخدام‭ ‬وضعها‭ ‬المهيمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفضيل‭ ‬خدمة‭ ‬مقارنة‭ ‬التسوق‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬

وذات‭ ‬المحكمة‭ ‬قضت‭ ‬بأن‭ ‬تدفع‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬13‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬المتأخرة‭ ‬إلى‭ ‬إيرلندا،‭ ‬ما‭ ‬أنهى‭ ‬قضية‭ ‬استمرت‭ ‬عقدا‭ ‬من‭ ‬الزمان‭.‬