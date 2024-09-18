اليوم انطلاق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬للفرق‭ ‬الستة،‭ ‬بغية‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬والانطلاق‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭.‬

وسيشهد‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬الصعود‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬مباشرة،‭ ‬وقد‭ ‬استعدت‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقدات‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها،‭ ‬سواء‭ ‬باستقطاب‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬أو‭ ‬الأجانب،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المسابقة‭ ‬محتدمة‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها،‭ ‬متمنين‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬منافسة‭ ‬كروية‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬وتطور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭.‬