اليوم انطلاق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تنطلق اليوم الخميس منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات في توقيت واحد، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلعب قلالي مع الاتفاق على ملعب نادي الرفاع، ويواجه البسيتين نظيره البديع على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، في حين يلعب اتحاد الريف مع منافسه الحالة على ملعب مدينة حمد.
وتمثل هذه المواجهات أهمية بالغة للفرق الستة، بغية حصد النقاط الثلاث والانطلاق بقوة مع بداية هذه المسابقة.
وسيشهد دوري الدرجة الثانية هذا الموسم منافسة شديدة على بطاقات الصعود المؤهلة إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز مباشرة، وقد استعدت جميع الأندية للموسم الجديد من خلال التعاقدات التي أبرمتها، سواء باستقطاب اللاعبين المحليين أو الأجانب، ومن المتوقع أن تكون المسابقة محتدمة منذ بدايتها، متمنين أن نشهد منافسة كروية تنعكس على جودة وتطور كرة القدم البحرينية.
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