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اليوم انطلاق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

9/18/2024 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬واحد،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬قلالي‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬ويواجه‭ ‬البسيتين‭ ‬نظيره‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬للفرق‭ ‬الستة،‭ ‬بغية‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬والانطلاق‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭.‬

وسيشهد‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬الصعود‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬مباشرة،‭ ‬وقد‭ ‬استعدت‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقدات‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها،‭ ‬سواء‭ ‬باستقطاب‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬أو‭ ‬الأجانب،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المسابقة‭ ‬محتدمة‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها،‭ ‬متمنين‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬منافسة‭ ‬كروية‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬وتطور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭.‬

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