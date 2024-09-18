افتتاح الجولة الثانية من دوري خالد بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الجمعة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات،‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬باربار‭ ‬والتضامن،‭ ‬وفي‭ ‬الثالثة‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬وسماهيج‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬منافسيه،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الشباب‭ ‬ثالثاً‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الدير‭ ‬رابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ ‬خامساً‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬البحرين‭ ‬سادساً‭ ‬برصيد‭ (‬نقطة‭)‬،‭ ‬توبلي‭ ‬سابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬نقطة‭)‬،‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثامناً‭ ‬برصيد‭ (‬نقطة‭)‬،‭ ‬التضامن‭ ‬تاسعاً‭ ‬برصيد‭ (‬نقطة‭)‬،‭ ‬الاتفاق‭ ‬عاشراً‭ ‬برصيد‭ (‬نقطة‭)‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬باربار‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬لعدم‭ ‬خوضه‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬