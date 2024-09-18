افتتاح الجولة الثانية من دوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تفتتح اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من دوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأولى بين الشباب ومنافسه توبلي عند الساعة 6:00 مساءً، والثانية بين الاتفاق ونظيره البحرين عند الساعة 7:45 مساءً.
وتقام يوم غد الجمعة ثلاث مواجهات، الأولى تجمع الأهلي والاتحاد، وفي الثانية بين باربار والتضامن، وفي الثالثة بين النجمة وسماهيج.
ويشير الترتيب العام للمسابقة بعد انتهاء الجولة الأولى من الدور التمهيدي إلى تصدر الأهلي برصيد (3 نقاط) وبفارق الأهداف عن منافسيه، ويأتي من بعده النجمة في المركز الثاني برصيد (3 نقاط)، الشباب ثالثاً برصيد (3 نقاط)، الدير رابعاً برصيد (3 نقاط)، سماهيج خامساً (3 نقاط)، البحرين سادساً برصيد (نقطة)، توبلي سابعاً برصيد (نقطة)، الاتحاد ثامناً برصيد (نقطة)، التضامن تاسعاً برصيد (نقطة)، الاتفاق عاشراً برصيد (نقطة)، وأخيراً باربار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط لعدم خوضه مواجهة في الجولة الأولى.
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