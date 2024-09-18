الخالدية يخسر مواجهة التعاون آسيويا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خسر فريق الخالدية الأول لكرة القدم أمام نظيره التعاون السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد البحرين الوطني، وذلك في المباراة الأولى للمجموعة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.
وسجل هدفي الخالدية، كميل الأسود في الدقيقة (33) ومهدي عبدالجبار (79)، وجاءت أهداف التعاون من خلال موسى بارو في الدقيقة (1) و(29)، فلافيو دا سيلفا (51).
تشكيلة الخالدية
اعتمد علي عاشور مدرب الخالدية على التشكيلة في حراسة المرمى عمار محمد، وفي خط الدفاع نصر الدين زعلاني، سيد مهدي باقر، محمد عادل، ضرغام إسماعيل، وفي خط الوسط دومينيك مندي، نزار الرشدان، مهدي حميدان، كميل الأسود، صلاح اليحيائي، وفي الهجوم اغور توريس.
وجاءت انطلاقة المباراة مباغتة على الخالدية حيث تمكن فريق التعاون من الضغط منذ الدقيقة الأولى وتمكن موسى بارو من خطف هدفه الأول في الدقيقة (1)، من عرضية تلقاها من فلافيو دا سيلفا، وتمكن نفس اللاعب من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 29 من تمريرة ذكية ومباغتة من فيصل فجر، واستغل لاعبنا الدولي كميل الأسود التمريرة الخاطئة من حارس التعاون وسجل منها هدف الخالدية الأول في الدقيقة (33) لينتهي الشوط الأول لصالح التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا، وجاء بأفضلية نسبية لفريق التعاون في استحواذ الكرة، وتمكن فلافيو دا سيلفا لاعب التعاون من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (51)، وحاول المدرب الوطني علي عاشور إجراء تغييرات بخط الوسط والهجوم لتنشيط الأداء، وأشرك أسامة بالاطراش، مهدي عبدالجبار، ويلسون غليسون، سيدينا دابو، ومن خلال تمريرة ذكية من كميل الأسود تمكن مهدي عبدالجبار من تسجيل الهدف الثاني للخالدية في الدقيقة (79)، لكنه لم يكن كافيًا لينتهي اللقاء بفوز التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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