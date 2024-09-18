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الخالدية يخسر مواجهة التعاون آسيويا

9/18/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خسر‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬الخالدية،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬33‭) ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬79‭)‬،‭ ‬وجاءت‭ ‬أهداف‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موسى‭ ‬بارو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬1‭) ‬و‭(‬29‭)‬،‭ ‬فلافيو‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ (‬51‭). ‬


تشكيلة‭ ‬الخالدية

اعتمد‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬مدرب‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬التشكيلة‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬وفي‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬زعلاني،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬ضرغام‭ ‬إسماعيل،‭ ‬وفي‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬دومينيك‭ ‬مندي،‭ ‬نزار‭ ‬الرشدان،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬صلاح‭ ‬اليحيائي،‭ ‬وفي‭ ‬الهجوم‭ ‬اغور‭ ‬توريس‭. ‬

وجاءت‭ ‬انطلاقة‭ ‬المباراة‭ ‬مباغتة‭ ‬على‭ ‬الخالدية‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬وتمكن‭ ‬موسى‭ ‬بارو‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬1‭)‬،‭ ‬من‭ ‬عرضية‭ ‬تلقاها‭ ‬من‭ ‬فلافيو‭ ‬دا‭ ‬سيلفا،‭ ‬وتمكن‭ ‬نفس‭ ‬اللاعب‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬ذكية‭ ‬ومباغتة‭ ‬من‭ ‬فيصل‭ ‬فجر،‭ ‬واستغل‭ ‬لاعبنا‭ ‬الدولي‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬التمريرة‭ ‬الخاطئة‭ ‬من‭ ‬حارس‭ ‬التعاون‭ ‬وسجل‭ ‬منها‭ ‬هدف‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬33‭) ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالح‭ ‬التعاون‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭. ‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬الوضع‭ ‬كثيرا،‭ ‬وجاء‭ ‬بأفضلية‭ ‬نسبية‭ ‬لفريق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬استحواذ‭ ‬الكرة،‭ ‬وتمكن‭ ‬فلافيو‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬لاعب‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬51‭)‬،‭ ‬وحاول‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬بخط‭ ‬الوسط‭ ‬والهجوم‭ ‬لتنشيط‭ ‬الأداء،‭ ‬وأشرك‭ ‬أسامة‭ ‬بالاطراش،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬ويلسون‭ ‬غليسون،‭ ‬سيدينا‭ ‬دابو،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تمريرة‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬تمكن‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للخالدية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬79‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيًا‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬التعاون‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭.‬

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