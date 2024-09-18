ملثم يلقي مادة حارقة على سيدة ويسبب لها تشوهات خطرة بموقف مجمع تجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعرضت سيدة بحرينية لحادث أليم بأحد مواقف سيارات المجمعات التجارية بعد أن ألقى أحد الأشخاص مادة حارقة على نصفها العلوي ما عرضها لإصابات بليغة وتشوهات بالوجه واليدين، وذلك أثناء ما كانت رفقة بنتيها الصغيرتين، وقد نقلت إلى مجمع السلمانية لتلقي العلاج انتظارا لإجراء بعض العمليات الجراحية خلال الساعات القليلة القادمة.
وقال المحامي السيد كميل العلوي بصفته وكيل السيدة إن موكلته كانت رفقة بنتيها (9 و11 عاما) في أحد المجمعات التجارية بالمنامة، وبعد الانتهاء من جولتهم فوجئت بأحد الأشخاص ملثم ينتظر بجوار سيارتها وما إن اقتربت من سيارتها حتى فوجئت به يخرج قارورة ويلقي ما بها من سوائل عليها وفر هاربا، وبعد لحظات تبين لها أن المادة السائلة عبارة عن مادة كيميائية حارقة بدأت في التفاعل مع ملابسها وسببت لها حروقا بليغة إلى درجة التشويه الدائم وسط صدمة الطفلتين، مشيرا إلى أن موكلته تواصلت مع الإسعاف وتم نقلها إلى مجمع السلمانية ودخلت قسم الطوارئ بسبب الإصابات التي تعرضت لها، ومن المقرر أن تجري عمليات جراحية، مضيفا أنه تم القبض على أحد المشتبه فيهم في الحادث فيما تباشر الجهات المعنية تحقيقاتها بشأن الواقعة.
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