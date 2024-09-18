ملثم يلقي مادة حارقة على سيدة ويسبب لها تشوهات خطرة بموقف مجمع تجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬السيد‭ ‬كميل‭ ‬العلوي‭ ‬بصفته‭ ‬وكيل‭ ‬السيدة‭ ‬إن‭ ‬موكلته‭ ‬كانت‭ ‬رفقة‭ ‬بنتيها‭ (‬9‭ ‬و11‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬بالمنامة،‭ ‬وبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬جولتهم‭ ‬فوجئت‭ ‬بأحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬ملثم‭ ‬ينتظر‭ ‬بجوار‭ ‬سيارتها‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬سيارتها‭ ‬حتى‭ ‬فوجئت‭ ‬به‭ ‬يخرج‭ ‬قارورة‭ ‬ويلقي‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬سوائل‭ ‬عليها‭ ‬وفر‭ ‬هاربا،‭ ‬وبعد‭ ‬لحظات‭ ‬تبين‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬السائلة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مادة‭ ‬كيميائية‭ ‬حارقة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬ملابسها‭ ‬وسببت‭ ‬لها‭ ‬حروقا‭ ‬بليغة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬التشويه‭ ‬الدائم‭ ‬وسط‭ ‬صدمة‭ ‬الطفلتين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موكلته‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬الإسعاف‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬ودخلت‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬فيما‭ ‬تباشر‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بشأن‭ ‬الواقعة‭. ‬