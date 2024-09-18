وزير خارجية الأردن: إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل لا يخدم الفلسطينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المكلّفة‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالتحرك‭ ‬الدولي‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬السؤال‭ ‬المطروح‭: ‬هل‭ ‬إلغاء‭ ‬اتفاقية‭ ‬السلام‭ ‬يخدم‭ ‬فلسطين‭ ‬ويخدم‭ ‬الأردن؟‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬إلغاء‭ ‬اتفاقية‭ ‬السلام‭ ‬الآن‭ ‬هم‭ ‬المتطرفون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬ليتنصلوا‭ ‬بالتالي‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الالتزامات‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يشهد‭ ‬الأردن‭ ‬تظاهرات‭ ‬منتظمة‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬وتضامنا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬تدعو‭ ‬الأردن‭ ‬الى‭ ‬إلغاء‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬ويقود‭ ‬الإسلاميون‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرات‭. ‬

ووقّع‭ ‬الأردن‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬لكن‭ ‬الشعب‭ ‬الأردني‭ ‬الذي‭ ‬يتحدر‭ ‬نصفه‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬فلسطينية‭ ‬لم‭ ‬يتأقلم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬مع‭ ‬فكرة‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الأردني‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬اتفاقية‭ ‬السلام‭ ‬موجودة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬ووُظّفت‭ ‬لخدمة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬استعدنا‭ ‬أراضي‭ ‬محتلة‭ ‬وثبتنا‭ ‬مواقف‭ ‬سياسية‭ ‬واضحة‭ ‬لنصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

ويشير‭ ‬الوزير‭ ‬بذلك‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬الأردن‭ ‬السيادة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الباقورة‭ ‬والغمر‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬وإسرائيل‭ ‬إثر‭ ‬انتهاء‭ ‬اتفاق‭ ‬مبرم‭ ‬بشأنهما‭ ‬أتاح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬استئجار‭ ‬تلك‭ ‬الأراضي‭ ‬مدة‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬

وقال‭ ‬الصفدي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نوظّف‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لحماية‭ ‬مصالح‭ ‬الأردن‭ ‬ولخدمة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬أؤكد‭ ‬أن‭ ‬اتفاقية‭ ‬السلام‭ ‬هذه‭ ‬باتت‭ ‬وثيقة‭ ‬يملأها‭ ‬التراب،‭ ‬إذا‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتيحه‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬إلى‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬وهو‭ ‬متوقّف‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬اتهم‭ ‬الصفدي‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ«دفع‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬إلى‭ ‬هاوية‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‮»‬‭. ‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬خطيرة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬برمّته،‭ ‬لذا‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬فوراً‭ ‬للجم‭ ‬هذه‭ ‬العدوانية‭ ‬لأن‭ ‬الدمار‭ ‬سيطال‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‮»‬‭. ‬

وخلص‭ ‬الصفدي‭: ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لأن‭ ‬يتخذ‭ ‬العالم‭ ‬خطوات‭ ‬عملية‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬ثمنًا‭ ‬لاستمرار‭ ‬هذه‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والتي‭ ‬تضرب‭ ‬بعرض‭ ‬الحائط‭ ‬كل‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتتحدى‭ ‬قرارات‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬ولا‭ ‬تقوم‭ ‬بواجباتها‭ ‬كسلطة‭ ‬قائمة‭ ‬بالاحتلال‮»‬‭.‬