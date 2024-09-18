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بلينكن يبحث مع السيسي ((تعزيز الجهود)) للدفع بمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

9/18/2024 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬الوكالات‭: ‬بحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬خاطفة‭ ‬للقاهرة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الجهود‮»‬‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬التي‭ ‬تتوسط‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬للمضي‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬حرب‭ ‬دامية‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭. ‬

وصل‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬ثمّ‭ ‬التقى‭ ‬صباحا‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬‮«‬ترؤس‭ ‬افتتاح‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأمريكي‭-‬المصري‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬تناول‭ ‬‮«‬كيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة،‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر،‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتبادل‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين‭ ‬وتيسير‭ ‬إنفاذ‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬وهي‭ ‬العاشرة‭ ‬لبلينكن‭ ‬للمنطقة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬لن‭ ‬تشمل‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولا‭ ‬أيّ‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭. ‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحليفتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬متوترة،‭ ‬ولا‭ ‬تخفي‭ ‬واشنطن‭ ‬انزعاجها‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬تصرح‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬العلن‭. ‬

وأسرَّ‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬بأنّهم‭ ‬لا‭ ‬يتوقعون‭ ‬حدوث‭ ‬اختراق‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬بليكن‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مصر‭ ‬أحد‭ ‬حلفاء‭ ‬بلاده‭ ‬الرئيسيين،‭ ‬مواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬باتجاه‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتحرير‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬ونواصل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الوسيطين‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‮»‬‭.

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬تركز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬‮«‬سبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الطرفين‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬رفض‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬لتقديم‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬تحاول‭ ‬أولا‭ ‬جسّ‭ ‬نبض‭ ‬المصريين‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نريد،‭ ‬عندما‭ ‬نقدم‭ ‬مقترحا،‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬قبوله‮»‬‭. ‬فقد‭ ‬باءت‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬السابقة‭ ‬بالفشل،‭ ‬باستثناء‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬أمريكي،‭ ‬فإن‭ ‬نقطتَي‭ ‬الخلاف‭ ‬الرئيسيتين‭ ‬تظلان‭ ‬محور‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬الواقع‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭ ‬والذي‭ ‬تريد‭ ‬إسرائيل‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الاسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬بدر‭ ‬عبد‭ ‬العاطي،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مع‭ ‬بلينكن،‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭: ‬‮«‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬لقواعد‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قائمة‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقواعد‭ ‬عمل‭ ‬وتشغيل‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والرفض‭ ‬الكامل‭ ‬لأي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬المعبر‭ ‬وعلى‭ ‬الممر‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬وهذا‭ ‬موقف‭ ‬مصري‭ ‬واضح‭ ‬ولن‭ ‬نحيد‭ ‬عنه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬عبد‭ ‬العاطي‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تصعيد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الانفجارات‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬اللبنانية،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬عقبات‭ ‬أمام‭ ‬جهود‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭.‬

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