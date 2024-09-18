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الأمم المتحدة تطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

9/18/2024 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأمم‭ ‬المتحدة‭ - ‬الوكالات‭: ‬طلبت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬12‭ ‬شهرا‮»‬‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬اسرائيل،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬غير‭ ‬ملزم‭ ‬ندد‭ ‬به‭ ‬الاسرائيليون‭. ‬

القرار‭ ‬الذي‭ ‬تناقشه‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الدول‭ ‬الـ‭ ‬193‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬رأي‭ ‬استشاري‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة،‭ ‬أكدت‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ملزمة‭ ‬بإنهائه‭.. ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

القرار‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬بغالبية‭ ‬124‭ ‬صوتا‭ ‬مقابل‭ ‬اعتراض‭ ‬14‭ (‬بينهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجر‭ ‬والجمهورية‭ ‬التشيكية‭ ‬والأرجنتين‭) ‬وامتناع‭ ‬43‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬‮«‬يطالب‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ«وضع‭ ‬حد‭ ‬بدون‭ ‬إبطاء‭ ‬لوجودها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬حدا‭ ‬أقصى‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تبني‭ ‬هذا‭ ‬القرار‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬الصياغة‭ ‬الأولى‭ ‬للنص‭ ‬تحدد‭ ‬مهلة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭. ‬

كذلك‭ ‬‮«‬يطالب‮»‬‭ ‬بانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ووقف‭ ‬بناء‭ ‬المستوطنات‭ ‬الجديدة‭ ‬وإعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬والأملاك‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مصادرتها‭ ‬والسماح‭ ‬بعودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

كما‭ ‬يدعو‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬تصدير‭ ‬أسلحة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬‮«‬معقولة‮»‬‭ ‬للاعتقاد‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬‮«‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭. ‬

ودعا‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رياض‭ ‬منصور‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقف‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الصحيح‭ ‬من‭ ‬التاريخ‮»‬‭ ‬بتأييد‭ ‬القرار،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬نص‭ ‬يعرض‭ ‬باسم‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬العضو‭ ‬المراقب،‭ ‬بموجب‭ ‬حق‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬مؤخرا‭. ‬

وقبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬عشرات‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬السنوية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬سيهيمن‭ ‬عليها‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬منصور‭ ‬‮«‬كم‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يُقتلوا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬أخيرا‭ ‬تغيير‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬اللاإنسانية؟‮»‬‭. ‬

وفيما‭ ‬يبقى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭ ‬مشلولا‭ ‬حيال‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بسبب‭ ‬استخدام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬لحماية‭ ‬حليفتها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تبنت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬عدة‭ ‬نصوص‭ ‬دعما‭ ‬للفلسطينيين‭. ‬

ففي‭ ‬مايو،‭ ‬قدمت‭ ‬الجمعية‭ ‬دعما‭ ‬كبيرا‭ ‬إنما‭ ‬رمزي‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬إذ‭ ‬اعتبرت‭ ‬بـ143‭ ‬صوتا‭ ‬مؤيدا‭ ‬مقابل‭ ‬معارضة‭ ‬تسعة‭ ‬أصوات‭ ‬وامتناع‭ ‬25‭ ‬عن‭ ‬التصويت،‭ ‬أن‭ ‬لهم‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تعرقله‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬قرارات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬غير‭ ‬ملزمة،‭ ‬فإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬نددت‭ ‬بالنص‭ ‬الجديد‭. ‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬داني‭ ‬دانون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بعيد‭ ‬التصويت‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬قرار‭ ‬مخز‮»‬‭. ‬

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