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((البحرين والكويت)) يقدم قروضا عقارية ميسرة للتملك في مشروع ((فلل وشقق الثريا))

9/18/2024 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬الكبيسي‭ ‬القابضة،‭ ‬لتقديم‭ ‬قروض‭ ‬عقارية‭ ‬ميسّرة‭ ‬بمزايا‭ ‬وتسهيلات‭ ‬تنافسية‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الشراء‭ ‬والتملك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬فلل‭ ‬الثريا»؛‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬أحدث‭ ‬مشاريع‭ ‬مجموعة‭ ‬الكبيسي‭ ‬والواقع‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭. ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬مثل‭ ‬معدلات‭ ‬فائدة‭ ‬مخفضة‭ ‬وتنافسية،‭ ‬وشروط‭ ‬مرنة‭ ‬للدفعة‭ ‬المقدمة،‭ ‬وسرعة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القرض‭ ‬بإجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬وميسرة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬إبرام‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬الكبيسي‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬عقارية‭ ‬ميسرة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬وتواكب‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬لتملك‭ ‬وحداتهم‭ ‬السكنية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬فلل‭ ‬الثريا‭ ‬المميزة‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬المطورة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الواجهة‭ ‬العمرانية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬آملين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬على‭ ‬عهدنا‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬تملك‭ ‬العقارات‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلباتهم‭ ‬السكنية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬تتركز‭ ‬جهودنا‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬عقارية‭ ‬تواكب‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والأذواق‭ ‬ترسيخًا‭ ‬لمكانتنا‭ ‬بصفتنا‭ ‬الشريك‭ ‬المالي‭ ‬المفضل‭ ‬لدى‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬العقارات،‭ ‬ونحن‭ ‬نهدف‭ ‬عبر‭ ‬مواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬النوعية‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬أفضل‭ ‬الخيارات‭ ‬السكنية‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬وقطاع‭ ‬العقاري‮»‬،‭ ‬داعيًا‭ ‬كل‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬الراغبين‭ ‬بالسكن‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الثريا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬القرض‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬الكبيسي،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجموعة‭ ‬الكبيسي‭ ‬القابضة‭: ‬‮«‬فخورون‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬أعرق‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬القروض‭ ‬العقارية‭ ‬الميسرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية،‭ ‬ويُسعدنا‭ ‬مشاركة‭ ‬البنك‭ ‬جهوده‭ ‬لتمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬مشروعنا‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يتركز‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬مدينة‭ ‬نموذجية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬حديثة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة‮»‬‭.‬

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