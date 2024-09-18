((البحرين والكويت)) يقدم قروضا عقارية ميسرة للتملك في مشروع ((فلل وشقق الثريا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقع بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، اتفاقية شراكة مع مجموعة الكبيسي القابضة، لتقديم قروض عقارية ميسّرة بمزايا وتسهيلات تنافسية لعملاء البنك الراغبين في الشراء والتملك في مشروع «فلل الثريا»؛ الذي يُعد أحد أحدث مشاريع مجموعة الكبيسي والواقع في ديار المحرق. توفر هذه الشراكة مزايا حصرية مثل معدلات فائدة مخفضة وتنافسية، وشروط مرنة للدفعة المقدمة، وسرعة الحصول على القرض بإجراءات سريعة وميسرة.
وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «يُسعدنا إبرام هذه الشراكة المثمرة مع مجموعة الكبيسي لإتاحة الفرصة لعملائنا الكرام للحصول على حلول تمويلية عقارية ميسرة تتناسب مع تطلعاتهم وتواكب احتياجاتهم، لتملك وحداتهم السكنية الخاصة في مشروع فلل الثريا المميزة والذي يُعد من بين أحدث المشاريع المطورة التي تشكل الواجهة العمرانية الحديثة في البحرين، آملين من خلال ذلك أن نبقى على عهدنا في تمكين عملائنا من تملك العقارات بكل يسر وتلبية متطلباتهم السكنية».
وأضاف تقي: «تتركز جهودنا حاليًا في بنك البحرين والكويت على توفير حلول عقارية تواكب مختلف الاحتياجات والأذواق ترسيخًا لمكانتنا بصفتنا الشريك المالي المفضل لدى المطورين العقاريين والباحثين عن العقارات، ونحن نهدف عبر مواصلة هذه الشراكات النوعية إلى طرح أفضل الخيارات السكنية لعملائنا الكرام، بما يحقق التكامل المنشود بين القطاع المصرفي وقطاع العقاري»، داعيًا كل عملاء البنك الراغبين بالسكن أو الاستثمار في مشروع «الثريا» إلى التقدم بطلب للحصول على القرض.
من جانبه، قال عبدالله الكبيسي، العضو المنتدب لمجموعة الكبيسي القابضة: «فخورون بهذه الشراكة مع بنك البحرين والكويت والذي يُعد أحد أعرق البنوك في المملكة التي تهتم بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين من خلال تقديم القروض العقارية الميسرة بالتعاون مع مختلف المشاريع السكنية، ويُسعدنا مشاركة البنك جهوده لتمكين الأفراد من التملك في مشروعنا المميز الذي يتركز في منطقة ديار المحرق والتي تُعد مدينة نموذجية تحتوي على بنية تحتية حديثة مع كل الخدمات اللازمة».
MENAFN18092024000055011008ID1108690113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.