أمواج بيتشفرونت يعلن عرضا حصريا على شقق شاطئية فاخرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعلن أمواج بيتشفرونت، الوجهة الأحدث والأفخم للسكن والاستثمار على الواجهة البحرية في جزر أمواج، إطلاق عرض حصري بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
يبدأ العرض بأسعار جذابة لشقق البرج الغربي، التي تبدأ من 479 , 000 ريال سعودي فقط، ما يوفر فرصة استثمارية قيمة في وحدات سكنية فاخرة بطراز المنتجعات وبإطلالات خلابة على البحر. يقع المشروع ضمن مجتمع سكني خاص يتضمن أحدث المرافق والخدمات، ويتميز بشاطئ خاص يضيف تجربة سكنية لمستوى حياة فريدة.
يشمل العرض دفعة مقدمة قدرها 120 , 000 ريال سعودي فقط، مع خطة سداد مرنة تمتد على مدى 5 سنوات، مصممة لتلبية احتياجات جميع العملاء. ويدعو مشروع أمواج بيتشفرونت المواطنين السعوديين الكرام إلى زيارته في مجمع الأفنيوز في خليج البحرين، من 19 إلى 24 سبتمبر 2024
للاحتفال باليوم الوطني السعودي واغتنام الفرصة للاستفادة من العرض الحصري وما يقدمه مشروع أمواج بيتشفرونت لسكانه من مزايا حصرية ومميزة والتي تشمل أحدث وسائل الراحة الرياضية، ومواقف سيارات خاصة، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى التي تعزز من ثقة المشترين والمستثمرين. حيث يبرز البرج الغربي بموقعه الفريد على شاطئ البحر وتصاميمه العصرية التي تجمع بين الفخامة والراحة، مما يجعله الخيار المثالي للإقامة الفاخرة أو الاستثمار العقاري في مملكة البحرين.
يتميز البرج بتشكيلة متنوعة من الشقق، بما في ذلك شقق ذات غرفة نوم واحدة بمساحة تبدأ من 50 مترًا مربعًا، وشقق بغرفتي نوم بمساحة تبدأ من 120 مترًا مربعًا، وشقق واسعة بثلاث غرف نوم تبدأ من 160 مترًا مربعًا، مما يوفر خيارات جذابة للمستثمرين والمشترين السعوديين الذين يبحثون عن استثمار ذي قيمة عالية ومسكن مريح.
صرّح أحمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة استيراد أمواج، قائلاً: «يسعدنا إطلاق هذا العرض الحصري بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يتيح للمشترين والمستثمرين السعوديين فرصة التمتع بحياة راقية على الواجهة البحرية بأسعار تنافسية. نحن ملتزمون بتقديم خيارات سكنية واستثمارية تفوق توقعات عملائنا». وأضاف: «إن هذا العرض لا يمثل فقط فرصة استثمارية مميزة، بل هو أيضاً تجسيد لرؤيتنا في تقديم مستوى جديد من الفخامة والراحة في سوق العقارات».
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