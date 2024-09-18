البا تعقد اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث من عام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث من العام الجاري أمس الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.
وقبل بدء الاجتماع، قام رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد خالد الرميحي، بتدشين «مركز البا للقيادة» الذي استضاف الاجتماع في مرافقه
وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر هذا المركز منشأة متطورة تضم أحدث التقنيات للإشراف المركزي على عمليات البا وإدارتها.
وخلال ترؤسه الاجتماع، رحب الرميحي بالشراكة التي تم إعلانها مؤخرًا مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والتي تعد بمثابة نقطة الانطلاق لإجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالاندماج المحتمل مع وحدات أعمال قطاع الألمنيوم الاستراتيجي التابع لشركة معادن. كما أكد الرميحي التزام البا بتحقيق التميز التشغيلي والكفاءة في خفض التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، معربًا عن ثقته بقدرة الشركة على تحقيق نتائج قوية مع نهاية هذا العام.
وأكد الرميحي الدور المهم لـ«مركز البا للقيادة» في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستجابة، قائلاً: «سيتيح لنا هذا المركز مراقبة أنشطتنا التشغيلية والتحكم فيها وتنسيقها بدقة غير مسبوقة، ما يمكننا من التغلب على مختلف التحديات بمرونة».
وأضاف الرميحي: «مع دخولنا الربع الأخير من عام 2024، نتطلع كذلك إلى الاحتفال بالتشغيل التجاري الناجح لمشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة».
وتابع قائلاً: «أود أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بهشام الكوهجي إلى فريق الإدارة التنفيذية بالشركة
بصفته رئيسًا تنفيذيًّا للتسويق، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد».
من جهته، علق الرئيس التنفيذي
للشركة،
علي البقالي، قائلاً: «مع
سعينا المستمر
لتعزيز مكانة
البا
الرائدة في
صناعة الألمنيوم العالمية، يسعدني أن أرحب بهشام الكوهجي في
فريق الإدارة التنفيذية
كرئيس تنفيذي للتسويق.
إن ما يمتلكه
هشام
من
خبرة ورؤية
استراتيجية
سيساهمان بلا
شك
في اضطلاعه بدورٍ محوري في
دفع عجلة
النمو في
البا
وريادتها في سوق
الألمنيوم».
وخلال الاجتماع،
استعرض مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق الذي عقد في 13 أغسطس 2024 ووافق عليه. كما اطلع الأعضاء على أحدث تقارير اللجنة التنفيذية ولجنة الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، ولجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركات بشأن عدد من المواضيع الاستراتيجية، بما في ذلك التقدم المحرز في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، والأداء التشغيلي والمالي والمبيعات للشركة منذ بداية العام وحتى الآن، ودراسة الجدوى الجارية للخط البديل الجديد (الفئة الثالثة)، ومتطلبات الركيزة الثانية، وضريبة الحد الأدنى الإضافية في البحرين، وغيرها من المواضيع المهمة. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس بالإجماع على مشروع زيادة التيار الكهربائي في خطي الصهر
الرابع والخامس، والذي سيعزز عند استكماله من إنتاج البا للألمنيوم بمقدار 8 , 000 طن متري إضافي سنويًّا، وباستثمار رأسمالي قدره 30 مليون دولار أمريكي.
علاوة على ذلك،
صادق المجلس على ترقية هشام الكوهجي إلى منصب الرئيس التنفيذي للتسويق اعتبارًا من تاريخ 18 سبتمبر 2024.
وشهد الاجتماع تقديم إقرار كامل لأعضاء مجلس الإدارة بشأن استقلالية كل عضو من أعضائه.
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