البا تعقد اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث من عام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقبل‭ ‬بدء‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي،‭ ‬بتدشين‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬البا‭ ‬للقيادة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬مرافقه

وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬منشأة‭ ‬متطورة‭ ‬تضم‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬للإشراف‭ ‬المركزي‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬البا‭ ‬وإدارتها‭.‬

وخلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬الرميحي‭ ‬بالشراكة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬التعدين‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ (‬معادن‭) ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬نقطة‭ ‬الانطلاق‭ ‬لإجراءات‭ ‬العناية‭ ‬الواجبة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاندماج‭ ‬المحتمل‭ ‬مع‭ ‬وحدات‭ ‬أعمال‭ ‬قطاع‭ ‬الألمنيوم‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬معادن‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الرميحي‭ ‬التزام‭ ‬البا‭ ‬بتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتقلبة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بقدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وأكد‭ ‬الرميحي‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬لـ«مركز‭ ‬البا‭ ‬للقيادة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والاستجابة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬سيتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬مراقبة‭ ‬أنشطتنا‭ ‬التشغيلية‭ ‬والتحكم‭ ‬فيها‭ ‬وتنسيقها‭ ‬بدقة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬بمرونة‮»‬‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬الرميحي‭: ‬‮«‬مع‭ ‬دخولنا‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬نتطلع‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالتشغيل‭ ‬التجاري‭ ‬الناجح‭ ‬لمشروع‭ ‬مجمع‭ ‬الطاقة‭ ‬الرابع‭ ‬بمحطة‭ ‬الطاقة‭ ‬الخامسة‮»‬‭.‬‮

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وتابع‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للترحيب‭ ‬بهشام‭ ‬الكوهجي‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالشركة

بصفته‭ ‬رئيسًا‭ ‬تنفيذيًّا‭ ‬للتسويق،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬‮

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من‭ ‬جهته،‭ ‬علق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‮

‬للشركة،‮

‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬مع

سعينا‭ ‬المستمر

لتعزيز‭ ‬مكانة

البا

الرائدة‭ ‬في‮

‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬العالمية،‭ ‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أرحب‭ ‬بهشام‭ ‬الكوهجي‭ ‬في‮

‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية

كرئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للتسويق‭.‬‮

‬إن‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه

هشام

من

خبرة‭ ‬ورؤية

استراتيجية

سيساهمان‭ ‬بلا

شك

في‭ ‬اضطلاعه‭ ‬بدورٍ‭ ‬محوري‭ ‬في‮

‬دفع‭ ‬عجلة

النمو‭ ‬في‮

‬البا

وريادتها‭ ‬في‭ ‬سوق

الألمنيوم‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‮

‬استعرض‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬ووافق‭ ‬عليه‭. ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬تقارير‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ولجنة‭ ‬الجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬ولجنة‭ ‬التدقيق‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ولجنة‭ ‬الترشيح‭ ‬والمكافآت‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مجمع‭ ‬الطاقة‭ ‬الرابع‭ ‬بمحطة‭ ‬الطاقة‭ ‬الخامسة،‭ ‬والأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬والمالي‭ ‬والمبيعات‭ ‬للشركة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬ودراسة‭ ‬الجدوى‭ ‬الجارية‭ ‬للخط‭ ‬البديل‭ ‬الجديد‭ (‬الفئة‭ ‬الثالثة‭)‬،‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية،‭ ‬وضريبة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬الإضافية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬زيادة‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬خطي‭ ‬الصهر

الرابع‭ ‬والخامس،‭ ‬والذي‭ ‬سيعزز‭ ‬عند‭ ‬استكماله‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬البا‭ ‬للألمنيوم‭ ‬بمقدار‭ ‬8 ‭,‬ 000‭ ‬طن‭ ‬متري‭ ‬إضافي‭ ‬سنويًّا،‭ ‬وباستثمار‭ ‬رأسمالي‭ ‬قدره‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬‮

‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‮

‬صادق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬ترقية‭ ‬هشام‭ ‬الكوهجي‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬‮

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وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬تقديم‭ ‬إقرار‭ ‬كامل‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بشأن‭ ‬استقلالية‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭.‬