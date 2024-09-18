رئيس هيئة الأركان يشيد بجودة مخرجات الدورات التدريبية للقيادة والأركان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان حفل افتتاح دورة القيادة والأركان المشتركة السابعة عشرة المنعقدة في الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، وذلك صباح أمس.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى اللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة.
بعدها ألقى رئيس هيئة الأركان كلمة أعرب من خلالها عن سعادته بالالتقاء بالضباط المشاركين في دورة القيادة والأركان المشتركة السابعة عشرة، كما أكد أن هذا الصرح الأكاديمي يشهد تطورا وتقدما مستمرا في ظل الرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، مشيداً بمشاركة الضباط من الدول الشقيقة التي تأتي تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية الوطيدة، وتوثيقاً لعرى التعاون الشامل الذي يجمع دائماً بالأخوة بهذه الدول الشقيقة.
ونوّه رئيس هيئة الأركان بجودة مخرجات البرنامج التدريبي على مستوى دورة القيادة والأركان المشتركة، الذي سوف يؤهل المشاركين لتولي المسؤوليات القيادية والعملياتية والإدارية بكل كفاءة واقتدار وسيجعلهم متسلحين بالعلم والمعرفة، وسيفتح لهم آفاق البحث والتطوير والإبداع الفكري.
كما نقل إليهم خالص تحيات وتقدير القائد العام لقوة دفاع البحرين وتمنياته لهم النجاح.
حضر حفل الافتتاح عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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