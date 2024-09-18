رئيس هيئة الأركان يشيد بجودة مخرجات الدورات التدريبية للقيادة والأركان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بتلاوة‭ ‬آيات‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬عبدالله‭ ‬سعيد‭ ‬المنصوري‭ ‬آمر‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للقيادة‭ ‬والأركان‭ ‬والدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬كلمة‭ ‬أعرب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالالتقاء‭ ‬بالضباط‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬القيادة‭ ‬والأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الأكاديمي‭ ‬يشهد‭ ‬تطورا‭ ‬وتقدما‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والتوجيهات‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمشاركة‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬لعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة،‭ ‬وتوثيقاً‭ ‬لعرى‭ ‬التعاون‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬دائماً‭ ‬بالأخوة‭ ‬بهذه‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭.‬‮

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ونوّه‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬بجودة‭ ‬مخرجات‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دورة‭ ‬القيادة‭ ‬والأركان‭ ‬المشتركة،‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يؤهل‭ ‬المشاركين‭ ‬لتولي‭ ‬المسؤوليات‭ ‬القيادية‭ ‬والعملياتية‭ ‬والإدارية‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار‭ ‬وسيجعلهم‭ ‬متسلحين‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة،‭ ‬وسيفتح‭ ‬لهم‭ ‬آفاق‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬والإبداع‭ ‬الفكري‭.‬

كما‭ ‬نقل‭ ‬إليهم‭ ‬خالص‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وتمنياته‭ ‬لهم‭ ‬النجاح‭.‬

حضر‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬