ولي العهد رئيس الوزراء: المسيرة التنموية للبحرين مستمرة بعطاء أبنائها المخلصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬الأعضاء‭ ‬السابقين‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬فخرو‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وفاروق‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد،‭ ‬وفاطمة‭ ‬عيسى‭ ‬إبراهيم‭.‬‮

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وقد‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للأعضاء‭ ‬السابقين‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهودٍ‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬عضويتهم‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المجلس،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستمرة‭ ‬بعطاء‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭ ‬يدفعهم‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬إصرارهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفعة‭ ‬ونماء‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صعيد‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يوالي‭ ‬بذله‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬المسؤولية‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬فخرٍ‭ ‬دائم‭ ‬لما‭ ‬يحملونه‭ ‬من‭ ‬عزمٍ‭ ‬لا‭ ‬ينضب‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبنائها،‭ ‬وهو‭ ‬حافزٌ‭ ‬للجميع‭ ‬لمواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬بذات‭ ‬الروح‭ ‬الواحدة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬منجزات‭ ‬الوطن‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬‮

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من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أعرب‭ ‬الأعضاء‭ ‬السابقون‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬بالكوادر‭ ‬وتنميتها‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬متمنين‭ ‬للأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬‮

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