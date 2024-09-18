ولي العهد رئيس الوزراء: المسيرة التنموية للبحرين مستمرة بعطاء أبنائها المخلصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سموه يستقبل الأعضاء السابقين لمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية ويثني على جهودهم
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في قصر القضيبية أمس، الأعضاء السابقين لمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية، ومحمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، وفاروق يوسف المؤيد، وفاطمة عيسى إبراهيم.
وقد أعرب سموه خلال اللقاء عن شكره وتقديره للأعضاء السابقين لمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية على ما بذلوه من جهودٍ خلال مدة عضويتهم والتي أسهمت في تحقيق أهداف المجلس، مشيرًا إلى أن المسيرة التنموية لمملكة البحرين مستمرة بعطاء أبنائها المخلصين يدفعهم نحو مواصلة العطاء إصرارهم على تحقيق المنجزات التي تسهم في رفعة ونماء الوطن على كل صعيد.
وأضاف سموه أن كل ما يوالي بذله فريق البحرين في مختلف مواقع المسؤولية هو محل فخرٍ دائم لما يحملونه من عزمٍ لا ينضب لخدمة مملكة البحرين وأبنائها، وهو حافزٌ للجميع لمواصلة البناء على ما تحقق بذات الروح الواحدة للحفاظ على منجزات الوطن والاستمرار في الدفع بمسارات التقدم والازدهار تحقيقًا للأهداف المنشودة.
من جهتهم، أعرب الأعضاء السابقون لمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على ما يبديه سموه من حرصٍ واهتمام بالكوادر وتنميتها ودعم الجهود التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين، متمنين للأعضاء الجدد في مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية التوفيق والنجاح.
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