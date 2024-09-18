الملك يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس المصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
وأعرب فخامة الرئيس المصري في البرقية عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته الطيبة وأمنياته الصادقة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والرقي والرخاء.
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