ولـي الـعـهـد السعودي: لـن نـقيم علاقات مع إسرائيل قـبـل قـيــام دولـة فلسطينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل «قيام دولة فلسطينية»، معربا عن إدانة الرياض «جرائم» الدولة العبرية.
وقال الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعمال السنة الأولى من الدورة الـ9 لمجلس الشورى: «تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك».
ووجّه الأمير محمد بن سلمان شكره إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدا للشرعية الدولية، وحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة.
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