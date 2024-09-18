ولـي الـعـهـد السعودي: لـن نـقيم علاقات مع إسرائيل قـبـل قـيــام دولـة فلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أعمال‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الـ9‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭: ‬‮«‬تتصدر‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬اهتمام‭ ‬بلادكم،‭ ‬ونجدد‭ ‬رفض‭ ‬المملكة‭ ‬وإدانتها‭ ‬الشديدة‭ ‬لجرائم‭ ‬سلطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬المملكة‭ ‬عن‭ ‬عملها‭ ‬الدؤوب،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬لن‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ووجّه‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬اعترفت‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تجسيدا‭ ‬للشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬وحث‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بخطوات‭ ‬مماثلة‭.‬