9 قتلى وأكثر من 300 جريح في انفجارات جديدة لأجهزة اتصال في لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬قد‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثمئة‭ ‬شخص‭ ‬بجروح‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬تحديث‭ ‬لحصيلة‭ ‬موجة‭ ‬التفجيرات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬أجهزة‭ ‬لاسلكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.

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وانفجر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬تشييع‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قتلوا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬انفجارات‭ ‬مماثلة،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وهيئة‭ ‬إسعاف‭ ‬تابعة‭ ‬للحزب‭.

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وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬التشييع،‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬إثر‭ ‬الانفجارات‭.

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وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكية‭ ‬انفجرت‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬إسعاف‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬انفجار‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬في‭ ‬سيارتين‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬بانفجار‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬بايجرز‮»‬‭ ‬وأجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬لاسلكية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬وفي‭ ‬الجنوب‭ ‬وفي‭ ‬البقاع‭ ‬بشرق‭ ‬لبنان‭.

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وقال‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‮»‬‭ ‬استقبل‭ ‬‮«‬25‭ ‬جريحا‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬أجهزة‭ ‬لاسلكية‮»‬‭.

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وأعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬اللبناني‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬عناصره‭ ‬تعمل‭ ‬‮«‬على‭ ‬إخماد‭ ‬حرائق‭ ‬اندلعت‭ ‬داخل‭ ‬منازل‭ ‬وسيارات‭ ‬ومحلات‭ ‬في‭ ‬البقاع‭ ‬والجنوب‭ ‬وجبل‭ ‬لبنان‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‮»‬‭ ‬وقعت‭ ‬فيها‭ ‬الانفجارات‭.

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وقتل‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وأصيب‭ ‬2800‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬انفجارات‭ ‬متزامنة‭ ‬لأجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬وشرق‭ ‬لبنان‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭.

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في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬أمس‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬محاسبة‮»‬‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬تفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الاستهداف‭ ‬المتزامن‭ ‬لآلاف‭ ‬الأشخاص،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬مدنيين‭ ‬أو‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬جماعات‭ ‬مسلّحة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬من‭ ‬كانت‭ ‬بحوزته‭ ‬الأجهزة‭ ‬المستهدفة‭ ‬ومكان‭ ‬وجودها‭ ‬والبيئة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬فيها‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬الهجوم،‭ ‬يشكّل‭ ‬انتهاكا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وللقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭.

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وطالب‭ ‬تورك‭ ‬بـ«تحقيق‭ ‬مستقل،‭ ‬جدي‭ ‬وشفاف‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬الذين‭ ‬أمروا‭ ‬بالهجمات‭ ‬ونفذوها‭. ‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬التفجيرات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬و«التي‭ ‬قتلت‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان،‭ ‬وأصابت‭ ‬الآلاف‭ ‬بجروح،‭ ‬صادمة‭ ‬وآثارها‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭. ‬الخوف‭ ‬والرعب‭ ‬الناتجان‭ ‬منها‭ ‬عميقان‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬غير‭ ‬المستقرّة،‭ ‬أدعو‭ ‬كلّ‭ ‬الدول‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬لتجنّب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬النزاعات‭ ‬الحالية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬كي‭ ‬يتحرّك‭ ‬القادة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حق‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬بسلام‭ ‬وأمن‮»‬‭.

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