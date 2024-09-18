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رئيس الحرس الوطني يتوج ((العمليات الخاصة)) بالمركز الأول في تفتيش الجاهزية القتالية

9/18/2024 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬اعتزازه‭ ‬بمستويات‭ ‬الجاهزية‭ ‬والكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬صرح‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬والتي‭ ‬أظهرتها‭ ‬نتائج‭ ‬تفتيش‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬وحدات‭ ‬وكتائب‭ ‬الحرس‭ ‬كافة،‭ ‬وذلك‭ ‬ترجمةً‭ ‬للرؤية‭ ‬الملكيّة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬وبحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬بالعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬وحدة‭ ‬العمليات‭ ‬الخاصّة،‭ ‬حيثّ‭ ‬تفضّل‭ ‬سموّه‭ ‬بتكريمه‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬الوحدة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭-‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بمكتب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الصخير‭.‬

ووجّه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الخمسية‭ ‬لتطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬وبشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬قدرات‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الوطني‭ ‬لتأدية‭ ‬واجبه‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬عونًا‭ ‬وسندًا‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬مسيرة‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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