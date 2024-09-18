رئيس الحرس الوطني يتوج ((العمليات الخاصة)) بالمركز الأول في تفتيش الجاهزية القتالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّد الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، اعتزازه بمستويات الجاهزية والكفاءة العالية التي وصل إليها صرح الحرس الوطني، والتي أظهرتها نتائج تفتيش الجاهزية القتالية التي شملت وحدات وكتائب الحرس كافة، وذلك ترجمةً للرؤية الملكيّة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة.
جاء ذلك، لدى لقاء سمو رئيس الحرس الوطني وبحضور الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، بالعقيد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصّة، حيثّ تفضّل سموّه بتكريمه بمناسبة حصول الوحدة على المركز الأول في الجاهزية القتالية لعام 2024-2023، وذلك صباح أمس بمكتب سموه في معسكر الصخير.
ووجّه الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى مواصلة العمل على تنفيذ الاستراتيجيات الخمسية لتطوير وتحديث كافة قطاعات الحرس الوطني، بما يُسهم وبشكل فاعل في رفع قدرات هذا الصرح الوطني لتأدية واجبه على أكمل وجه، وأن يكون عونًا وسندًا في حفظ مسيرة النماء والازدهار لمملكة البحرين.
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