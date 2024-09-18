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الأوقاف الجعفرية تطرح 20 عقارا وقفيا للاستثمار بنظام المزايدات

9/18/2024 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬طرح‭ ‬20‭ ‬عقارا‭ ‬وقفيا‭ ‬للاستثمار‭ ‬بنظام‭
‬المزايدات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الإدارة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأفضل‭ ‬للعقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬للجميع،‭ ‬حيث‭ ‬تمتد‭ ‬فترة‭ ‬التقديم‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬عرضت‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬للتأجير‭ ‬والاستثمار‭ ‬الوقفي‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬المزايدات،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬الإدارة‭ ‬وصفحة‭ ‬بوابة‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية،‭ ‬حيث‭ ‬تتاح‭ ‬جميع‭ ‬تفاصيل‭ ‬العقارات‭ ‬المطروحة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬المساعي‭ ‬المستمرة‭ ‬للإدارة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬الوقف‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬العادلة‭ ‬للجميع‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوكمة‭ ‬والشفافية‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمستأجرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬كافة،‭ ‬ونعمل‭ ‬بشكل‭ ‬حثيث‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬ترسيخاً‭ ‬لنهج‭ ‬الشفافية‭ ‬والتنافسية‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الصالح‭ ‬استمرار‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الهيئات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الرسمية‭ ‬وفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬لعرض‭ ‬الفرص‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬المستثمرين‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬الحسيني‭ ‬‮«‬أنّ‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المزايدات‭ ‬تشمل‭ ‬فئات‭ ‬أربع‭ ‬وهي‭: ‬استثمار‭ ‬المباني‭ ‬الوقفية،‭ ‬صيانة‭ ‬وإعادة‭ ‬تهيئة‭ ‬المباني‭ ‬الوقفية،‭ ‬هدم‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬المباني‭ ‬الوقفية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الوقفية،‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬التصنيفات‭ ‬المعتمدة‭ ‬وبما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬التراخيص‭ ‬والاشتراطات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

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