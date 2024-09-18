الأوقاف الجعفرية تطرح 20 عقارا وقفيا للاستثمار بنظام المزايدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت إدارة الأوقاف الجعفرية طرح 20 عقارا وقفيا للاستثمار بنظام
المزايدات في مختلف محافظات المملكة في إطار جهود الإدارة لتحقيق الاستثمار الأفضل للعقارات الوقفية على أسس من الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع، حيث تمتد فترة التقديم عليها من 3 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2024.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاوقاف الجعفرية يوسف بن صالح الصالح أن الإدارة عرضت مجموعة جديدة ومتنوعة من العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات، وذلك على صفحة الإدارة وصفحة بوابة العقارات الوقفية، حيث تتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، وذلك تماشياً مع المساعي المستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف وتوفير الفرص العادلة للجميع والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
وقال رئيس الأوقاف الجعفرية: «إننا نسعى من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة إلى المستثمرين والمستأجرين، وتعزيز العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة كافة، ونعمل بشكل حثيث على تطوير التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع الأعمال والراغبين في الاستثمار ترسيخاً لنهج الشفافية والتنافسية وبما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030».
وأكد الصالح استمرار التواصل مع الهيئات الاقتصادية في المملكة الرسمية وفي القطاع الخاص من خلال التواصل المباشر مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لعرض الفرص أمام جميع المستثمرين والراغبين في الاستثمار في المملكة.
إلى ذلك أوضح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس محمد جعفر الحسيني «أنّ العقارات الوقفية المطروحة في هذه المزايدات تشمل فئات أربع وهي: استثمار المباني الوقفية، صيانة وإعادة تهيئة المباني الوقفية، هدم وإعادة بناء المباني الوقفية، فضلاً عن استثمار الأراضي الوقفية، وذلك حسب التصنيفات المعتمدة وبما يتناسب مع التراخيص والاشتراطات الصادرة عن الجهات الرسمية».
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