((الجنسية والجوازات)) تطوّر 11 خدمة بأعلى معايير الجودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬والمتابعة‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬قامت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بتطوير‭ ‬9‭ ‬خدمات‭ ‬مقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬جار‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬خدمتين‭ ‬أخريين،‭ ‬حيث‭ ‬هدفت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬خطوات‭ ‬الطلب‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬إلكترونياً‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ويحسن‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬ويرفع‭ ‬كفاءتها‭ ‬ويعزز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأضاف‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والاقامة‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬المطورة‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬بدل‭ ‬فاقد‭ ‬أو‭ ‬تالف‭ ‬لجواز‭ ‬السفر‭ ‬للمواطنين،‭ ‬خدمة‭ ‬توصيل‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬تذاكر‭ ‬المرور،‭ ‬الخدمة‭ ‬السريعة‭ ‬لاستبدال‭ ‬جواز‭ ‬السفر،‭ ‬خدمة‭ ‬استبدال‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬اشتملت‭ ‬الخدمات‭ ‬المطورة‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬إصدار‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬الإقامة،‭ ‬خدمة‭ ‬فترة‭ ‬السماح‭ ‬للمقيمين‭ ‬المنتهية‭ ‬إقاماتهم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬سعت‭ ‬شئون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للخدمات‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ،‭ ‬وتقليل‭ ‬نسبة‭ ‬المستندات‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ،‭ ‬وتقليل‭ ‬خطوات‭ ‬التقديم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬واجهة‭ ‬وتجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬خدمة‭ ‬تحديث‭ ‬معلومات‭ ‬الجواز‭ ‬للمقيمين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬جديد‭ ‬لهم،‭ ‬وخدمة‭ ‬تسجيل‭ ‬المواليد‭ ‬الأجانب‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬والخدمات‭ ‬وتسهيلها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬رضا‭ ‬العملاء،‭ ‬ويحقق‭ ‬آليات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭.‬