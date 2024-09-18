((الجنسية والجوازات)) تطوّر 11 خدمة بأعلى معايير الجودة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة استمرار العمل لتطوير وتحسين خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وفق أعلى معايير الجودة، وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أنه في إطار العمل والمتابعة مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قامت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتطوير 9 خدمات مقدمة للمواطنين والمقيمين والعمل على جار على تطوير خدمتين أخريين، حيث هدفت من خلال عملية التطوير إلى تقليل خطوات الطلب والاعتماد على تقديم الطلبات إلكترونياً بما يحقق خطة التحول الإلكتروني ويحسن من الخدمات المقدمة ويرفع كفاءتها ويعزز النمو الاقتصادي.
وأضاف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة أن الخدمات المطورة اشتملت على خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف لجواز السفر للمواطنين، خدمة توصيل جواز السفر داخل المملكة، خدمة إصدار تذاكر المرور، الخدمة السريعة لاستبدال جواز السفر، خدمة استبدال جواز السفر خارج المملكة. كما اشتملت الخدمات المطورة على خدمات إصدار أو تجديد أو إلغاء الإقامة، خدمة فترة السماح للمقيمين المنتهية إقاماتهم في المملكة، مؤكداً أن الخدمات التي تم تطويرها سعت شئون الجنسية والجوازات والإقامة من خلالها إلى التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100 % ، وتقليل نسبة المستندات بنسبة 50 % ، وتقليل خطوات التقديم، بالإضافة إلى تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، موضحاً أن العمل جار على تطوير خدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين الذين تم إصدار جواز سفر جديد لهم، وخدمة تسجيل المواليد الأجانب.
وأكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة استمرار العمل والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتطوير منظومة العمل والخدمات وتسهيلها بما يحقق رضا العملاء، ويحقق آليات التحول الرقمي.
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