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((التنمية الاجتماعية)) تطور 20 خدمة منها خدمات للمعاقين والأطفال وكبار السن

9/18/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬بما‭ ‬يرفد‭ ‬مكتسبات‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬عكفت‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتطوير‭ ‬500‭ ‬خدمة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬جهة‭ ‬حكومية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬وبسرعة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬نهج‭ ‬تصميم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬رؤى‭ ‬المتعاملين‭ ‬وتطلعاتهم،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬للأفراد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬باعتبارهما‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الأولويات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬وإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬إجراءات‭ ‬20‭ ‬خدمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعاتها،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬خدمات‭ ‬مقدمة‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬و5‭ ‬خدمات‭ ‬خاصة‭ ‬بالأسر‭ ‬والطفولة،‭ ‬و4‭ ‬خدمات‭ ‬لمختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬منها‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬والمعينات‭ ‬لذوي‭ ‬الاعاقة،‭ ‬وطلب‭ ‬التراخيص‭ ‬لإنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬تأهيلية،‭ ‬وأيضًا‭ ‬خدمة‭ ‬التسجيل‭ ‬للدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الحرفية‭ ‬والوحدات‭ ‬الانتاجية‭ ‬بالمراكز‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وخدمة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬للمسنين،‭ ‬والالتحاق‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬النهارية‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭.‬

وتابع‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬3‭ ‬خدمات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬دعم‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية،‭ ‬أبرزها‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬اعتماد‭ ‬التواقيع‭ ‬لتفعيل‭ ‬حساب‭ ‬مصرفي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خدمتين‭ ‬خاصتين‭ ‬منها‭ ‬خدمة‭ ‬خاصة‭ ‬بالدعم‭ ‬المادي‭ ‬للمستحقين‭ ‬المتمثلة‭ ‬بخدمة‭ ‬التسجيل‭ ‬لمخصص‭ ‬الاعاقة‭ ‬والضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬برامج‭ ‬التثقيف‭ ‬الأسري‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالإرشاد‭ ‬الأسري‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬الوزارة‭ ‬قامت‭ ‬بإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬تصميم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ليشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬منهجيات‭ ‬العمل،‭ ‬وترسيخ‭ ‬فكر‭ ‬إدارة‭ ‬منتجات‭ ‬خدمية‭ ‬رقمية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمة‭ ‬وإتاحتها‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬المستفيدين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭ ‬جاء‭ ‬ليحقق‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬أبرزها‭ ‬تقليل‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ‭ ‬لعدد‭ (‬15‭) ‬خدمة،‭ ‬وتقليل‭ ‬اتفاقية‭ ‬مستوى‭ (‬19‭) ‬خدمة‭ ‬بنسبة‭ ‬25 % ‭ ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقليل‭ ‬خطوات‭ ‬تقديم‭ (‬7‭) ‬خدمات‭ ‬لتصبح‭ ‬4‭ ‬خطوات‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬معلومات‭ (‬17‭) ‬خدمة‭ ‬منشورة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القنوات،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬تحول‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ (‬6‭) ‬خدمات،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬وفاعلية‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭.‬

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