((التنمية الاجتماعية)) تطور 20 خدمة منها خدمات للمعاقين والأطفال وكبار السن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية الحرص على مواصلة تعزيز جودة وكفاءة العمل الحكومي بما يرفد مكتسبات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق أوضح أن الوزارة عكفت على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، بما يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة، وبسرعة وكفاءة عالية، مشيداً بالجهود المتواصلة في تطوير نهج تصميم الخدمات الحكومية، التي ترتكز على رؤى المتعاملين وتطلعاتهم، لتحقيق الأثر الإيجابي للأفراد والمجتمع، باعتبارهما في قمة الأولويات الحكومية، وذلك ضمن الجهود الوطنية الشاملة.
وأوضح أن الوزارة انتهت من تطوير وإعادة هندسة إجراءات 20 خدمة من مختلف قطاعاتها، من بينها 5 خدمات مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، و5 خدمات خاصة بالأسر والطفولة، و4 خدمات لمختلف فئات المجتمع منها كبار السن، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الخدمات ذات الصلة بالأجهزة التعويضية والمعينات لذوي الاعاقة، وطلب التراخيص لإنشاء مراكز تأهيلية، وأيضًا خدمة التسجيل للدورات التدريبية الحرفية والوحدات الانتاجية بالمراكز الاجتماعية، وخدمة الحصول على الأجهزة التعويضية للمسنين، والالتحاق بالمؤسسات النهارية لرعاية الوالدين.
وتابع أنه تم تطوير 3 خدمات من أجل تعزيز دعم المنظمات الأهلية، أبرزها خدمة طلب اعتماد التواقيع لتفعيل حساب مصرفي، إلى جانب خدمتين خاصتين منها خدمة خاصة بالدعم المادي للمستحقين المتمثلة بخدمة التسجيل لمخصص الاعاقة والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمة برامج التثقيف الأسري ذات العلاقة بالإرشاد الأسري.
وقال إنّ الوزارة قامت بإعادة هندسة تصميم الخدمات الحكومية، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات العمل، وترسيخ فكر إدارة منتجات خدمية رقمية، من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر قنوات المستفيدين، مؤكدًا أن هذا التطوير جاء ليحقق عددا من الأهداف أبرزها تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50 % لعدد (15) خدمة، وتقليل اتفاقية مستوى (19) خدمة بنسبة 25 % كحد أدنى، إلى جانب تقليل خطوات تقديم (7) خدمات لتصبح 4 خطوات كحد أقصى، بالإضافة إلى توحيد معلومات (17) خدمة منشورة في جميع القنوات، بينما بلغ عدد تحول الخدمات الإلكتروني إلى (6) خدمات، وذلك بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وفاعلية الخدمة الحكومية.
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