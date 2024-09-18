بحضور الشيخة حصة بنت خليفة:افتتاح مدرسة المستشفى العسكري المصغرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في خطوة مشتركة بين الخدمات الطبية الملكية ومؤسسة بحرين ترست، جرى افتتاح «مدرسة المستشفى العسكري المصغرة» في جناح الأطفال وعيادة الأطفال بالمستشفى بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة حرم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين، والشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة مدير عام مكتب قرينة ملك مملكة البحرين والعميد طبيب محمد أحمد محمد أحمد المساعد الفني لقائد الخدمات الطبية الملكية والدكتورة فاتن إبراهيم المؤيد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست.
وتُعد مدرسة المستشفى العسكري المصغرة وسيلة لتعليم الأطفال المرضى خلال إقامتهم في المستشفى ومزاولة أنشطتهم اليومية ومتابعة دروسهم وواجباتهم المنزلية مما ينعكس إيجابياً على سير العلاج وعدم تأثر تحصيلهم العلمي.
وفي تصريح لها بمناسبة الافتتاح، أشادت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بالدعم الكريم لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لاستمرار التعليم للجميع في كل الظروف وخاصة الأطفال المرضى الذين قد يؤثر وجودهم في المستشفى في تحصيلهم العلمي، كما نوهت بالتعاون البناء بين إدارة الخدمات الطبية الملكية ومؤسسة بحرين ترست في تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات من خلال تخصيص مساحات مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل التعليم الحديثة لضمان استفادة الأطفال أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى.
واعتبرت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أن استمرارية التعلم للأطفال المرضى تسهم بشكل كبير في تعزيز حالتهم النفسية، مما يسرع من عملية شفائهم. كما تسهم في تقوية عزيمتهم، وتمنح أهاليهم شعورًا بالاطمئنان على مستقبل أبنائهم الدراسي، مؤكدة سموها أن نجاح هذه التجربة في المستشفى العسكري سيُلهم العديد من المؤسسات الصحية في مملكة البحرين للاقتداء بهذه الخطوة البناءة، التي تدعم توجهات المملكة لتكون في مقدمة الدول في مجال جودة التعليم واستمراريته على مستوى المنطقة ويواكب ما تسعى له من البحرين في رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 من خلال الاستثمار في رأس المال البشري عبر الاستثمار في التعليم وتهيئة البيئة المناسبة لذلك.
من جانبه صرح العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة بأنه تم افتتاح مدرسة المستشفى وذلك انطلاقاً من الحرص على تحسين تجربة المرضى الأطفال خلال فترة إقامتهم في المستشفى التي كانت ظروفهم الصحية عائقاً أمام مواصلة تعليمهم الأساسي وذلك من خلال خلق بيئة تعليمية صحية وآمنة توفر لهم احتياجاتهم وتسهم في تطويرهم، مؤكداً أن هذه المبادرة تعد نموذجًا يُحتذى به وتعكس التزام البحرين بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال المرضى، لضمان تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.
كما أعربت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست عن فخرها لافتتاح ثالث مدرسة مستشفى تابعة للمؤسسة لتمثل ثمرة التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين والداعمين من أهل البحرين الكرام.
وأوضحت أن هذا المشروع يعكس التزام مؤسسة بحرين ترست العميق بتوفير بيئة تعليمية تدعم صحة وتطور الأطفال، لاسيما في الظروف الصحية التي قد يواجهونها.
وأضافت: نعتقد أن دمج التعليم والرعاية الصحية في إطار واحد سيتيح للأطفال فرصة فريدة للاستمرار في تعلمهم وتطورهم بينما يتلقون العناية الطبية التي يحتاجون إليها، معربة عن شكرها وتقديرها لقائد الخدمات الطبية الملكية على دعمه الكبير لتنفيذ هذا المشروع.
الجدير بالذكر أن مدرسة المستشفى المصغرة التابعة لمؤسسة بحرين ترست قد بدأت أنشطتها في جناح الأطفال بالخدمات الطبية الملكية بمستشفى الملك حمد الجامعي في عام 2022 وحصدت تفاعلاً إيجابياً من الأطفال المرضى وذويهم.
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