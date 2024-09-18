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بحضور الشيخة حصة بنت خليفة:افتتاح مدرسة المستشفى العسكري المصغرة

9/18/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬خطوة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ومؤسسة‭ ‬بحرين‭ ‬ترست،‭ ‬جرى‭ ‬افتتاح‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬المستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬المصغرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬الأطفال‭ ‬وعيادة‭ ‬الأطفال‭ ‬بالمستشفى‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬والشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والعميد‭ ‬طبيب‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬المساعد‭ ‬الفني‭ ‬لقائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬والدكتورة‭ ‬فاتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤيد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرين‭ ‬ترست‭.‬

وتُعد‭ ‬مدرسة‭ ‬المستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬المصغرة‭ ‬وسيلة‭ ‬لتعليم‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬خلال‭ ‬إقامتهم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬ومزاولة‭ ‬أنشطتهم‭ ‬اليومية‭ ‬ومتابعة‭ ‬دروسهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬المنزلية‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العلاج‭ ‬وعدم‭ ‬تأثر‭ ‬تحصيلهم‭ ‬العلمي‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬بمناسبة‭ ‬الافتتاح،‭ ‬أشادت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالدعم‭ ‬الكريم‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لاستمرار‭ ‬التعليم‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬تحصيلهم‭ ‬العلمي،‭ ‬كما‭ ‬نوهت‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ومؤسسة‭ ‬بحرين‭ ‬ترست‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬للطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخصيص‭ ‬مساحات‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬ووسائل‭ ‬التعليم‭ ‬الحديثة‭ ‬لضمان‭ ‬استفادة‭ ‬الأطفال‭ ‬أثناء‭ ‬تلقيهم‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

واعتبرت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬استمرارية‭ ‬التعلم‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حالتهم‭ ‬النفسية،‭ ‬مما‭ ‬يسرع‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬شفائهم‭. ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬عزيمتهم،‭ ‬وتمنح‭ ‬أهاليهم‭ ‬شعورًا‭ ‬بالاطمئنان‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬أبنائهم‭ ‬الدراسي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬سموها‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬سيُلهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاقتداء‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬البناءة،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬توجهات‭ ‬المملكة‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬واستمراريته‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬ويواكب‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لعام‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬عبر‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وتهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لذلك‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬مدرسة‭ ‬المستشفى‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المرضى‭ ‬الأطفال‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬إقامتهم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ظروفهم‭ ‬الصحية‭ ‬عائقاً‭ ‬أمام‭ ‬مواصلة‭ ‬تعليمهم‭ ‬الأساسي‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬صحية‭ ‬وآمنة‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطويرهم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬وتعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬متكاملة‭ ‬تدعم‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى،‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرين‭ ‬ترست‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬لافتتاح‭ ‬ثالث‭ ‬مدرسة‭ ‬مستشفى‭ ‬تابعة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬لتمثل‭ ‬ثمرة‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والداعمين‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬الكرام‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرين‭ ‬ترست‭ ‬العميق‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تدعم‭ ‬صحة‭ ‬وتطور‭ ‬الأطفال،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يواجهونها‭. ‬

وأضافت‭: ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬دمج‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬واحد‭ ‬سيتيح‭ ‬للأطفال‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعلمهم‭ ‬وتطورهم‭ ‬بينما‭ ‬يتلقون‭ ‬العناية‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لقائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬الكبير‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مدرسة‭ ‬المستشفى‭ ‬المصغرة‭ ‬التابعة‭ ‬لمؤسسة‭ ‬بحرين‭ ‬ترست‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬الأطفال‭ ‬بالخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬بمستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وحصدت‭ ‬تفاعلاً‭ ‬إيجابياً‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وذويهم‭.‬

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