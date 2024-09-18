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(الخدمة المدنية) الكويتي يؤكد أهمية التعاون المشترك بشأن مشروع سجل إنجازات الموظف

9/18/2024 3:21:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الأربعاء أهمية التعاون المشترك مع الجهات الحكومية بشأن مشروع سجل إنجاز الموظف الذي يضمن حق الموظف في توثيق مهامه وإنجازاته.
وقال (الخدمة المدنية) في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) إن اجتماعا تنسيقيا ضم رئيسه الدكتور عصام الربيعان وعدد من مسؤولي (الديوان) عقد اليوم مع ممثلي أربع جهات حكومية هي وزارات الدفاع والنفط والتجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون القصر "تم اختيارها من قبل الديوان للمشاركة في المشروع التجريبي لسجل إنجاز الموظف".
وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين (الديوان) والجهات الآنف ذكرها لتحقيق الأهداف المرجوة من الفترة التجريبية ومدتها ستة أشهر مبينا أنه "تم البدء في تنفيذها سبتمبر الحالي وتستمر حتى نهاية فبراير 2025".
وبحسب البيان شهد الاجتماع تقديم عرض مرئي تعريفي بأهمية وأهداف المشروع وشرح الجدول الزمني وآلية تنفيذه بالفترة التجريبية إلى جانب مناقشة الملاحظات والمقترحات التي ستسهم في الاستفادة بكفاءة وفعالية من تلك الفترة وينعكس إيجابا على الرؤية المستقبلية له.
ويهدف مشروع سجل إنجازات الموظف إلى إنشاء ملف إلكتروني خاص بكل موظف يضمن حقه في توثيق مهامه وإنجازاته ويعطي الموظفين المتميزين الأولوية في الحصول على المكافآت والترشح لشغل الوظائف الإشرافية. (النهاية)

ز ه ر


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