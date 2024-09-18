(الخدمة المدنية) الكويتي يؤكد أهمية التعاون المشترك بشأن مشروع سجل إنجازات الموظف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 9 (كونا) -- أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الأربعاء أهمية التعاون المشترك مع الجهات الحكومية بشأن مشروع سجل إنجاز الموظف الذي يضمن حق الموظف في توثيق مهامه وإنجازاته.
وقال (الخدمة المدنية) في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) إن اجتماعا تنسيقيا ضم رئيسه الدكتور عصام الربيعان وعدد من مسؤولي (الديوان) عقد اليوم مع ممثلي أربع جهات حكومية هي وزارات الدفاع والنفط والتجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون القصر "تم اختيارها من قبل الديوان للمشاركة في المشروع التجريبي لسجل إنجاز الموظف".
وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين (الديوان) والجهات الآنف ذكرها لتحقيق الأهداف المرجوة من الفترة التجريبية ومدتها ستة أشهر مبينا أنه "تم البدء في تنفيذها سبتمبر الحالي وتستمر حتى نهاية فبراير 2025".
وبحسب البيان شهد الاجتماع تقديم عرض مرئي تعريفي بأهمية وأهداف المشروع وشرح الجدول الزمني وآلية تنفيذه بالفترة التجريبية إلى جانب مناقشة الملاحظات والمقترحات التي ستسهم في الاستفادة بكفاءة وفعالية من تلك الفترة وينعكس إيجابا على الرؤية المستقبلية له.
ويهدف مشروع سجل إنجازات الموظف إلى إنشاء ملف إلكتروني خاص بكل موظف يضمن حقه في توثيق مهامه وإنجازاته ويعطي الموظفين المتميزين الأولوية في الحصول على المكافآت والترشح لشغل الوظائف الإشرافية. (النهاية)
ز ه ر
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