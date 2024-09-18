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استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال القدس

9/18/2024 3:21:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 18 - 9 (كونا) -- استشهد فتى فلسطيني واصيب شاب مساء اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (شعفاط) للاجئين شمال مدينة (القدس) المحتلة.
وذكرت مصادر محلية في المدينة ان الفتى هاني الكري (16 عاما) اصيب برصاصة في الصدر ونقل الى المستشفى مصابا بجروح خطرة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.
ووصفت المصادر جراح الشاب الآخر بالصعبة حيث جرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة (رام الله) موضحة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خمسة شبان خلال اقتحام المخيم.
واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المخيم ودارت مواجهات اطلقت فيها الرصاص الحي باتجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة. (النهاية)

ن ق / ر ج



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