استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال القدس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 18 - 9 (كونا) -- استشهد فتى فلسطيني واصيب شاب مساء اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (شعفاط) للاجئين شمال مدينة (القدس) المحتلة.
وذكرت مصادر محلية في المدينة ان الفتى هاني الكري (16 عاما) اصيب برصاصة في الصدر ونقل الى المستشفى مصابا بجروح خطرة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.
ووصفت المصادر جراح الشاب الآخر بالصعبة حيث جرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة (رام الله) موضحة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خمسة شبان خلال اقتحام المخيم.
واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المخيم ودارت مواجهات اطلقت فيها الرصاص الحي باتجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة. (النهاية)
ن ق / ر ج
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