تونس والعراق يتفقان على دعم الاستثمار السياحي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 18 - 9 (كونا) -- اتفقت تونس مع العراق اليوم الأربعاء على التعاون في المجال السياحي ولاسيما لجهة دعم الاستثمار في هذا المجال.
جاء ذلك خلال لقاء وزير
السياحة التونسي سفيان تقية مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد البدراني اليوم الاربعاء اللذين اتفقا على أن يتم ذلك من خلال حزمة برامج تشمل التكوين وعقد ندوة
مشتركة.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للانباء أن الوزير العراقي يزور تونس على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال العراقيين في مجال السياحة والسفر حيث يشارك في فعاليات اليوم الثقافي العراقي الذي تستضيفه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) في مقرها بتونس من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري.
ونقلت الوكالة تأكيد الجانبين على ضرورة تنظيم برامج عمل مشتركة في مجال التكوين بمهن السياحة وإدارة الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال والترويج والتسويق السياحي المشترك للمقومات السياحية والثقافية في البلدين.
كما بحثا دفع التعاون الثنائي في عدة مجالات من بينها بشكل خاص النقل الجوي والسياحة والثقافة والطاقة والزراعة والتبادل التجاري.
واتفق الوزيران كذلك على تنظيم فعاليات ثقافية وسياحية مشتركة وتنظيم معارض في مجال الصناعات التقليدية.
وخلال اللقاء وجه وزير السياحة التونسي الدعوة لنظيره العراقي كي يكون العراق ضيف شرف الدورة ال41 لمعرض الصناعات التقليدية الذي سيقام في العاصمة تونس خلال شهر مايو من العام القادم. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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