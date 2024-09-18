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(الكويت) يتعادل مع ناساف الأوزبكي (0 - 0) ضمن منافسات بطولة (دوري أبطال آسيا 2) لكرة القدم

9/18/2024 3:21:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- تعادل فريق نادي الكويت اليوم الأربعاء مع ضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة (0 - 0) ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة (دوري أبطال آسيا - 2) لكرة القدم.
ولم يستغل (الكويت) عامل الأرض والجمهور حيث أقيمت المباراة على استاد جابر الأحمد الدولي للخروج بنتيجة إيجابية رغم محاولاته المتكررة لهز شباك نظيره الأوزبكي والتي جاءت من دون جدوى فيما استطاع (ناساف) الخروج بنقطة ثمينة خارج أرضه.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان النقطة الأولى لكل منهما فيما تصدر (شباب الأهلي) الإماراتي المجموعة بفوزه على ضيفه (الحسين اربد) الأردني بنتيجة (3-1).
ويلتقي (الكويت) في الجولة المقبلة نظيره (الحسين اربد) على الأراضي الأردنية في حين يستضيف (ناساف) الأوزبكي نظيره (شباب الإهلي) الإماراتي وذلك في الثاني من أكتوبر المقبل. (النهاية)

س ع د / م ص ع


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