(الكويت) يتعادل مع ناساف الأوزبكي (0 - 0) ضمن منافسات بطولة (دوري أبطال آسيا 2) لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 9 (كونا) -- تعادل فريق نادي الكويت اليوم الأربعاء مع ضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة (0 - 0) ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة (دوري أبطال آسيا - 2) لكرة القدم.
ولم يستغل (الكويت) عامل الأرض والجمهور حيث أقيمت المباراة على استاد جابر الأحمد الدولي للخروج بنتيجة إيجابية رغم محاولاته المتكررة لهز شباك نظيره الأوزبكي والتي جاءت من دون جدوى فيما استطاع (ناساف) الخروج بنقطة ثمينة خارج أرضه.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان النقطة الأولى لكل منهما فيما تصدر (شباب الأهلي) الإماراتي المجموعة بفوزه على ضيفه (الحسين اربد) الأردني بنتيجة (3-1).
ويلتقي (الكويت) في الجولة المقبلة نظيره (الحسين اربد) على الأراضي الأردنية في حين يستضيف (ناساف) الأوزبكي نظيره (شباب الإهلي) الإماراتي وذلك في الثاني من أكتوبر المقبل. (النهاية)
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