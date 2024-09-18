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لبنان: حصيلة ضحايا موجة التفجيرات الثانية ترتفع إلى 14 قتيلا و450 جريحا

9/18/2024 3:21:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 18 - 9 ( كونا) -- ارتفعت حصيلة ضحايا الموجة الجديدة لتفجيرات أجهزة الاتصالات التي هزت لبنان اليوم الاربعاء الى أربعة عشر قتيلا واصابة أكثر من 450 آخرين بجروح.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ان التحديث الثاني لحصيلة موجة التفجيرات " العدوانية" التي استهدفت اجهزة اتصال محمولة وانظمة لاسلكية تشير الى مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين نقلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وعلى صعيد متصل قالت وزارة الاتصالات اللبنانية في بيان ان أجهزة ( آي كوم في 82 ) التي تم تفجيرها في الموجة الجديدة اليوم الاربعاء " لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل المحلي ولم يتم ترخيصها من قبل الوزارة".
واضافت وزارة الاتصالات ان جميع اجهزة الاتصالات في لبنان يتم ترخيصها من قبل الوزارة " بعد أخذموافقة الأجهزة الامنية في البلاد".
ويشهد لبنان منذ يوم امس الثلاثاء سلسلة انفجارات طاولت عدة مناطق مختلفة من البلاد بسبب تفجير اجهزة اتصال محمولة وانظمة لاسلكية ادت حتى الآن الى مقتل 26 شخصا من بينهم اطفال واصابة اكثر من 3000 آخرين.( النهاية)

ف ز / ه س ص



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