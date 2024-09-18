لبنان: حصيلة ضحايا موجة التفجيرات الثانية ترتفع إلى 14 قتيلا و450 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 18 - 9 ( كونا) -- ارتفعت حصيلة ضحايا الموجة الجديدة لتفجيرات أجهزة الاتصالات التي هزت لبنان اليوم الاربعاء الى أربعة عشر قتيلا واصابة أكثر من 450 آخرين بجروح.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ان التحديث الثاني لحصيلة موجة التفجيرات " العدوانية" التي استهدفت اجهزة اتصال محمولة وانظمة لاسلكية تشير الى مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين نقلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وعلى صعيد متصل قالت وزارة الاتصالات اللبنانية في بيان ان أجهزة ( آي كوم في 82 ) التي تم تفجيرها في الموجة الجديدة اليوم الاربعاء " لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل المحلي ولم يتم ترخيصها من قبل الوزارة".
واضافت وزارة الاتصالات ان جميع اجهزة الاتصالات في لبنان يتم ترخيصها من قبل الوزارة " بعد أخذموافقة الأجهزة الامنية في البلاد".
ويشهد لبنان منذ يوم امس الثلاثاء سلسلة انفجارات طاولت عدة مناطق مختلفة من البلاد بسبب تفجير اجهزة اتصال محمولة وانظمة لاسلكية ادت حتى الآن الى مقتل 26 شخصا من بينهم اطفال واصابة اكثر من 3000 آخرين.( النهاية)
ف ز / ه س ص
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