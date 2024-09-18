(الوكرة) القطري يخسر أمام (تراكتور) الإيراني في (دوري أبطال آسيا 2)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 18 - 9 (كونا) -- خسر فريق (الوكرة) القطري اليوم الأربعاء أمام (تراكتور) الإيراني بثلاثية نظيفة ضمن المجموعة الأولى من منافسات بطولة (دوري أبطال آسيا 2) لكرة القدم.
وحسم الفريق الإيراني نتيجة المباراة التي أقيمت على استاد (الجنوب) في العاصمة القطرية بالشوط الأول بعد ان سجل الأهداف كل من توميسلاف ستركالج بالدقيقة 13 ومهدي ترابي بالدقيقة 16 وأمير زادة في الدقيقة 38.
وتضم المجموعة الأولى إلى جانب (الوكرة) و(تراكتور) فريقي (رافشان) من طاجيكستان و(موهون باغان سوبر جاينت) من الهند والذي انتهى لقاؤهما بالتعادل السلبي.
ويعد (دوري أبطال آسيا 2) البطولة الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيث وزعت الفرق على ثماني مجموعات تضم كل منها أربعة أندية علما أن البطولة كانت تعرف باسم كأس الاتحاد الآسيوي خلال الفترة من عام 2003 حتى الموسم الماضي.
ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ال16 الذي يقام في فبراير 2025 يليه الدور ربع النهائي في مارس والدور نصف النهائي في إبريل على أن تقام المباراة النهائية من مواجهة واحدة في 17 مايو 2025. (النهاية)
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