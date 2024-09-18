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(الوكرة) القطري يخسر أمام (تراكتور) الإيراني في (دوري أبطال آسيا 2)

9/18/2024 3:21:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 9 (كونا) -- خسر فريق (الوكرة) القطري اليوم الأربعاء أمام (تراكتور) الإيراني بثلاثية نظيفة ضمن المجموعة الأولى من منافسات بطولة (دوري أبطال آسيا 2) لكرة القدم.
وحسم الفريق الإيراني نتيجة المباراة التي أقيمت على استاد (الجنوب) في العاصمة القطرية بالشوط الأول بعد ان سجل الأهداف كل من توميسلاف ستركالج بالدقيقة 13 ومهدي ترابي بالدقيقة 16 وأمير زادة في الدقيقة 38.
وتضم المجموعة الأولى إلى جانب (الوكرة) و(تراكتور) فريقي (رافشان) من طاجيكستان و(موهون باغان سوبر جاينت) من الهند والذي انتهى لقاؤهما بالتعادل السلبي.
ويعد (دوري أبطال آسيا 2) البطولة الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيث وزعت الفرق على ثماني مجموعات تضم كل منها أربعة أندية علما أن البطولة كانت تعرف باسم كأس الاتحاد الآسيوي خلال الفترة من عام 2003 حتى الموسم الماضي.
ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ال16 الذي يقام في فبراير 2025 يليه الدور ربع النهائي في مارس والدور نصف النهائي في إبريل على أن تقام المباراة النهائية من مواجهة واحدة في 17 مايو 2025. (النهاية)

س س س / ر س



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