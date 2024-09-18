الجزائر تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التطورات الخطيرة في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 18 - 9 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الأربعاء إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الخطيرة في لبنان لاسيما بعد التفجيرات التي تسببت بها هجمات سيبرانية واسعة النطاق.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن تحرك الجزائر جاء بطلب من لبنان بعد تعرضه لتفجيرات تعتمد على برمجة سيبرانية من قبل الاحتلال الاسرائيلي أمس واليوم "أوقعت شهداء وجرحى في صفوف المدنيين".
وجددت الخارجية الجزائرية في البيان تضامنها التام مع لبنان الشقيق ووقوفها إلى جانبه في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة على أمنه واستقراره.
كما أوضحت أن "الجزائر ستواصل من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن جهودها ومساعيها الرامية للدفاع عن مواقف لبنان وسيادته ومصالحه الحيوية في وجه التصعيد الإسرائيلي الممنهج على أكثر من صعيد وعلى أكثر من وجهة في المنطقة".
وكان وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الحكومة "باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق من اليوم مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 450 آخرين في سلسلة تفجيرات جديدة لأجهزة لاسلكية بعدة مناطق في البلاد.
وتعد هذه التفجيرات الثانية من نوعها التي يشهدها لبنان خلال 24 ساعة حيث قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من أربعة آلاف آخرين أمس الثلاثاء جراء تفجيرات مماثلة متزامنة لعدد من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) المحمولة باليد في عدد من المناطق اللبنانية نتيجة اختراقها من قبل الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)
م ر / ر ج
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