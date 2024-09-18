Wednesday, 18 September 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزائر تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التطورات الخطيرة في لبنان

9/18/2024 3:21:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 18 - 9 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الأربعاء إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الخطيرة في لبنان لاسيما بعد التفجيرات التي تسببت بها هجمات سيبرانية واسعة النطاق.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن تحرك الجزائر جاء بطلب من لبنان بعد تعرضه لتفجيرات تعتمد على برمجة سيبرانية من قبل الاحتلال الاسرائيلي أمس واليوم "أوقعت شهداء وجرحى في صفوف المدنيين".
وجددت الخارجية الجزائرية في البيان تضامنها التام مع لبنان الشقيق ووقوفها إلى جانبه في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة على أمنه واستقراره.
كما أوضحت أن "الجزائر ستواصل من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن جهودها ومساعيها الرامية للدفاع عن مواقف لبنان وسيادته ومصالحه الحيوية في وجه التصعيد الإسرائيلي الممنهج على أكثر من صعيد وعلى أكثر من وجهة في المنطقة".
وكان وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الحكومة "باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق من اليوم مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 450 آخرين في سلسلة تفجيرات جديدة لأجهزة لاسلكية بعدة مناطق في البلاد.
وتعد هذه التفجيرات الثانية من نوعها التي يشهدها لبنان خلال 24 ساعة حيث قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من أربعة آلاف آخرين أمس الثلاثاء جراء تفجيرات مماثلة متزامنة لعدد من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) المحمولة باليد في عدد من المناطق اللبنانية نتيجة اختراقها من قبل الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN18092024000071011013ID1108689711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث