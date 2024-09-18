السعودية ترحب بالقرار الأممي بإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 18 - 9 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.
وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر البيان أن هذا يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
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