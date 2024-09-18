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السعودية ترحب بالقرار الأممي بإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال في فلسطين

9/18/2024 3:21:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 9 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.
وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر البيان أن هذا يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

ع ش / ف ا س



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