تونس توقع اتفاقيتين مع النرويج واليابان لإنجاز مشروعين للطاقة الشمسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 18 - 9 (كونا) -- وقعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس اليوم الأربعاء اتفاقيتي تمويل مع مؤسسة (سكاتاك) النرويجية وشركة (ايوولوس) التابعة لمجموعة (تويوتا تسوشو) اليابانية لإنجاز مشروعي انتاج 50 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينتي (سيدي بوزيد) وسط و(توزر) بالجنوب.
وذكرت الوزارة في بيان أن مشاريع
انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ستدخل حيز الاستغلال بداية من النصف الثاني من العام القادم.
ونقلت الوزارة عن كاتب الدولة المكلف بالتحول الطاقي وائل شوشان قوله "ثمة مشاريع أخرى لإنتاج الكهرباء قيد الانجاز في مدن (القيروان) و(قفصة) و(تطاوين) و(قابس) بطاقة انتاج 500 ميغاواط تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح سيتم استكمالها على أربع مراحل خلال الفترة 2024-2026. (النهاية)
ش ب م / ر س
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