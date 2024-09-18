Wednesday, 18 September 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض الفائدة 5ر0 مئوية

9/18/2024 3:21:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 9 (كونا) - أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء في بيان خفض سعر الفائدة الأمريكية بـ 50 نقطة أساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا.
وقال الاحتياطي في بيان له عقب اجتماعات السوق المفتوحة بالفيدرالي "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة(..) كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة (لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي) البالغ 2 في المئة ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما".
وبهذا التخفيض يصبح نطاق الفائدة متراوحا بين 75ر4 و 5 نقاط بعد أن كان 25ر5 و 5ر5 مئوية.
وأضاف أن اللجنة "تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل و(خفض) التضخم إلى معدل 2 في المائة على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المئة".
وتابع أنه "في ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية" مشيرا إلى أن لجنة السوق المفتوحة "ستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر".
وشدد على أن اللجنة "ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهدافها".
وانتظر الأمريكيون هذه الخطوة كثيرا خاصة بعد سلسلة زيادات متتالية لأسعار الفائدة في ظل مساعي المؤسسة المالية لكبح جماح التضخم.
واتبع المجلس سياسة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة بعد الهزات التي سببتها جائحة كورونا.
ورفع المجلس المعدلات عشر مرات متتالية قبل أن يتوقف المجلس عن ذلك صيف 2022 تزامنا مع ظهور بعض المؤشرات الايجابية.
ومنذ نهاية يوليو 2023 قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 25ر5 و 5ر5 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما. (النهاية)
ع س ج / ه س ص







MENAFN18092024000071011013ID1108689708

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث