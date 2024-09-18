الفيدرالي الأمريكي يعلن خفض الفائدة 5ر0 مئوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 18 - 9 (كونا) - أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء في بيان خفض سعر الفائدة الأمريكية بـ 50 نقطة أساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا.
وقال الاحتياطي في بيان له عقب اجتماعات السوق المفتوحة بالفيدرالي "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة(..) كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة (لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي) البالغ 2 في المئة ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما".
وبهذا التخفيض يصبح نطاق الفائدة متراوحا بين 75ر4 و 5 نقاط بعد أن كان 25ر5 و 5ر5 مئوية.
وأضاف أن اللجنة "تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل و(خفض) التضخم إلى معدل 2 في المائة على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المئة".
وتابع أنه "في ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية" مشيرا إلى أن لجنة السوق المفتوحة "ستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر".
وشدد على أن اللجنة "ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهدافها".
وانتظر الأمريكيون هذه الخطوة كثيرا خاصة بعد سلسلة زيادات متتالية لأسعار الفائدة في ظل مساعي المؤسسة المالية لكبح جماح التضخم.
واتبع المجلس سياسة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة بعد الهزات التي سببتها جائحة كورونا.
ورفع المجلس المعدلات عشر مرات متتالية قبل أن يتوقف المجلس عن ذلك صيف 2022 تزامنا مع ظهور بعض المؤشرات الايجابية.
ومنذ نهاية يوليو 2023 قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 25ر5 و 5ر5 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما. (النهاية)
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