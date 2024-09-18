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نائب أمير مكة يشهد انطلاق اجتماع وكلاء المساعدين للحقوق بإمارات المناطق

9/18/2024 3:20:23 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد ناب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في جدة اليوم، انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لوكلاء المساعدين للحقوق بإمارات المناطق، وملتقى "التكامل الحقوقي"، الذي تستضيفه إمارة منطقة مكة المكرمة بحضور عدد من الأمراء والمعالي ووكلاء الإمارات.
واطّلع نائب أمير منطقة مكة، على إنجازات ومبادرات وكالة الحقوق بإمارة المنطقة والإسهام في تنمية المنطقة وخدمة قاطنيها، منها البرنامج التوعوي "كن واعيًا" للحد من انتشار المخدرات وأضرارها، ومشروع "نفذ" الذي يهدف لضمان الأحكام الجزائية بالشكل المطلوب، وتدشين عدد من المنصات الإلكترونية منها (قضايا القتل، استمارات الزواج، واقعة وإشعار)، ومبادرة مكة آمنة ومطمئنة.
وتجول الأمير سعود بن مشعل في المعرض المصاحب للملتقى، الذي تشارك فيه وزارة الداخلية ممثلة في (الشرطة، الأحوال المدنية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات)، وجامعات المنطقة (دار الحكمة، جدة، الطائف، الملك عبد العزيز، أم القرى)، إضافة إلى جمعية (كفى)، وهيئة حقوق الإنسان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمحامين.

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