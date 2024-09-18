Wednesday, 18 September 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة

9/18/2024 3:20:23 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، بمنطقة جازان، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
كما تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها، في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، من القبض على مواطنين لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهما بندقية هوائية، و(80) ذخيرة هوائية حية، و(20) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.

MENAFN18092024000089011017ID1108689676

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث