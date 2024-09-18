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أنظمة ذكية لشبكات تصريف السيول

9/18/2024 3:20:23 PM
(MENAFN- Al Watan) فعّلت أمانة منطقة الرياض، في إطار أعمال تنفيذ شبكات السيول، نموذجًا حديثًا للتأكد من قنوات السيول، ومعرفة مستوى منسوب المياه فيها وسهولة الحصول على البيانات الخاصة بقنوات تصريف السيول، والأخطاء فيها، وطريقة معالجتها والتدخل الاستباقي.
بنية تحتية
يتمثل هذا النموذج الحديث في أجهزة استشعار تعطي قراءة دقيقة للبيانات بشكل لحظي، مما يضمن رفع موثوقية قنوات تصريف السيول، والإسهام في بناء خطط الصيانة، وتطوير قنوات تصريف السيول، عبر تحليل البيانات، كما أنها تعطي مراقبة لحظية على مدار الساعة، والتنبؤ المبكر بسرعة تدفق المياه في القنوات؛ مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتوفير الوقت والجهد، وإطالة عمر البنية التحتية، والاستدامة.
طاقة شمسية
أوضحت أمانة المنطقة أن أجهزة الاستشعار أثبتت نجاحها في عدد من الدول التي طبقتها، مثل اليابان، وفرنسا، وأستراليا، وأسهم في نجاح التجربة سهولة استخدام الأجهزة، حيث يمكن أن تعمل بنظام الأندرويد لبيانات البنية التحتية، كما أن هذه الأجهزة ذات أنواع متعددة يمكن الاستفادة منها في أكثر من قناة، فمنها ما يقيس الأعماق وضغط وجودة المياه، ومنها ما ينتج صورًا وفيديوهات لحظية، ومنها ما يتعامل بنظام شامل، وتعمل بعض الأجهزة على الطاقة الشمسية مما يعني الاستدامة، وترشيد استخدام الطاقة.
يُذكر أن استخدام أمانة منطقة الرياض لأجهزة الاستشعار يأتي انطلاقًا من إستراتيجيتها في استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات، بما يخدم عمل الأمانة، واستدامتها، وترشيد الإنفاق، وبناء منظومة عمل تقوم على ذكاء البيانات وتحليلها وفق أعلى المعايير العالمية؛ لرياض عامرة مزدهرة مستدامة.

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