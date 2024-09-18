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تأهيل 50 متدربا للعمل في الطاقة المتجددة

9/18/2024 3:20:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بالتعاون مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء (SESP) وشركة أكوا باور، المرحلة التطبيقية من البرنامج التدريبي المتخصص في الطاقة المتجددة، حيث أكمل 50 متدربًا رحلتهم التطبيقية في ثلاث محطات للطاقة الشمسية تابعة لشركة أكوا باور في سدير والرس والكهفة.
ويأتي هذا التدريب جزءًا من برنامج شامل يهدف إلى تأهيل المتدربين للعمل في قطاع الطاقة المتجددة، ويعد البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقدم شهادات معتمدة من المنظمة الدولية للرياح وذلك للتدريب وتأهيل القدرات البشرية في مجال طاقة الرياح، وذلك من أجل تعزيز المعرفة الفنية والعلمية التطبيقية في تقنيات الطاقة المتجددة.
ويقدم البرنامج التدريبي في الطاقة المتجددة مزيجًا بين التعليم النظري الذي استمر لمدة عام دارسي في المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، إضافة إلى التدريب العملي والتطبيقي في محطات الطاقة الشمسية، وذلك لإتاحة الفرصة للمتدربين لتطبيق معارفهم واكتساب خبرة عملية مباشرة في مشاريع الطاقة المتجددة.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي المتخصص في الطاقة المتجددة بإشراف من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، في إطار حرصها على توفير بنية تحتية متقدمة ومرافق تعليمية عالية الجودة لضمان تقديم تدريب يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
يذكر أن المدينة تعمل أيضًا على عدة مبادرات توعوية وتعليمية تهدف إلى تطوير كفاءات وطنية تُسهم في دعم أهداف المملكة لتحقيق المزيج الأمثل للطاقة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

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