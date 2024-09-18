الأردن يشارك باجتماعات الاتحاد الآسيوي للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- يشارك الأردن اليوم في اجتماع مجلس الاتحاد الآسيوي للكراتيه الذي ينعقد اليوم على هامش بطولة آسيا للكبار للرجال والسيدات التي تنطلق بعد غد في مدينة هانغزو الصينية.
وكان الأردن شارك أمس في اجتماع المكتب التنفيذي الرابع للاتحاد الآسيوي للكراتيه، الذي أقيم على هامش البطولة، حيث مثل اتحاد الكراتيه في الاجتماعات رئيسة الاتحاد منار شعث. ويشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا، حيث يجري المنتخب اليوم تدريبه الأول في مدينة هانغزو الصينية استعدادا للمشاركة بالبطولة الآسيوية، حيث يمثل المنتخب في هذه البطولة 10 لاعبين.
ووفقا للتعليمات الفنية للبطولة تجري يوم غد عملية التوزين، كما يعقد الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إضافة لعملية القرعة، والمؤتمر الصحفي.
ويبدأ المنتخب الوطني منافسات البطولة التي يشارك فيها 367 لاعبا ولاعبة من 31 دولة آسيوية منافساته بعد غد من خلال اللاعبين عمر شقرة في وزن تحت 55 كغم، ويشارك في هذا الوزن 13 لاعبا، عبد الله حماد ضمن وزن تحت 60 كغم ويشارك في وزنه 21 لاعبا، وعبد الرحمن مصاطفة في وزن تحت 67 كغم، ويشارك في وزنه 25 لاعبا.
وتلعب لين حقروص في وزن تحت 55 كغم وتشارك في وزنها 20 لاعبة، وتلعب يارا بشارة في وزن تحت 61 كغم، وتشارك 21 لاعبة، وجود الضروس وزن تحت 67 كغم ، وتشارك في وزنها 15 لاعبة.
في حين يخوض لاعبو المنتخب الوطني يوم السبت منافسات البطولة وهم سيف الدين بني فارس ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم ويشارك في وزنه 20 لاعبا ومحمد الجعفري في وزن تحت 84 كغم ، ويشارك في وزنه 21 لاعبا، وزكي أبو قاعود في وزن فوق 84 كغم، ويشارك في وزنه 18 لاعبا.
ويمثل المنتخب الوطني للكاتا للرجال في البطولة كل من زكي أبو قاعود ومحمد الجعفري وعبد الرحمن المصاطفة وسيف بني فارس وعبد الله حماد وعمر شقرة.
ويشرف على تدريب المنتخب الوطني للكراتيه المدير الفني محمد فتيان والمدرب محمود السجان ويشارك في إدارة نزالات البطولة الحكم إبراهيم الدقس.
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