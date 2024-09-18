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الأردن يشارك باجتماعات الاتحاد الآسيوي للكراتيه

9/18/2024 3:19:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- يشارك الأردن اليوم في اجتماع مجلس الاتحاد الآسيوي للكراتيه الذي ينعقد اليوم على هامش بطولة آسيا للكبار للرجال والسيدات التي تنطلق بعد غد في مدينة هانغزو الصينية.
وكان الأردن شارك أمس في اجتماع المكتب التنفيذي الرابع للاتحاد الآسيوي للكراتيه، الذي أقيم على هامش البطولة، حيث مثل اتحاد الكراتيه في الاجتماعات رئيسة الاتحاد منار شعث. ويشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا، حيث يجري المنتخب اليوم تدريبه الأول في مدينة هانغزو الصينية استعدادا للمشاركة بالبطولة الآسيوية، حيث يمثل المنتخب في هذه البطولة 10 لاعبين.
ووفقا للتعليمات الفنية للبطولة تجري يوم غد عملية التوزين، كما يعقد الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إضافة لعملية القرعة، والمؤتمر الصحفي.
ويبدأ المنتخب الوطني منافسات البطولة التي يشارك فيها 367 لاعبا ولاعبة من 31 دولة آسيوية منافساته بعد غد من خلال اللاعبين عمر شقرة في وزن تحت 55 كغم، ويشارك في هذا الوزن 13 لاعبا، عبد الله حماد ضمن وزن تحت 60 كغم ويشارك في وزنه 21 لاعبا، وعبد الرحمن مصاطفة في وزن تحت 67 كغم، ويشارك في وزنه 25 لاعبا.
وتلعب لين حقروص في وزن تحت 55 كغم وتشارك في وزنها 20 لاعبة، وتلعب يارا بشارة في وزن تحت 61 كغم، وتشارك 21 لاعبة، وجود الضروس وزن تحت 67 كغم ، وتشارك في وزنها 15 لاعبة.
في حين يخوض لاعبو المنتخب الوطني يوم السبت منافسات البطولة وهم سيف الدين بني فارس ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم ويشارك في وزنه 20 لاعبا ومحمد الجعفري في وزن تحت 84 كغم ، ويشارك في وزنه 21 لاعبا، وزكي أبو قاعود في وزن فوق 84 كغم، ويشارك في وزنه 18 لاعبا.
ويمثل المنتخب الوطني للكاتا للرجال في البطولة كل من زكي أبو قاعود ومحمد الجعفري وعبد الرحمن المصاطفة وسيف بني فارس وعبد الله حماد وعمر شقرة.
ويشرف على تدريب المنتخب الوطني للكراتيه المدير الفني محمد فتيان والمدرب محمود السجان ويشارك في إدارة نزالات البطولة الحكم إبراهيم الدقس.

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