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المخادمة حكما لقمة الوحدات والفيصلي بدوري المحترفين

9/18/2024 3:19:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- أسندت دائرة التحكيم في اتحاد الكرة، مباراة قمة الجولة الخامسة من دوري المحترفين بين الوحدات والفيصلي السبت المقبل، للحكم الدولي أدهم مخادمة.
ويعاون المخادمة في اللقاء المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني أحمد الرويلي، والحكم الرابع أحمد يعقوب، كما أعلن اتحاد الكرة عن الطواقم التحكيمية لجميع مواجهات الجولة الخامسة من البطولة.
ويحتل الوحدات المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يتبوأ الفيصلي المركز الخامس برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

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