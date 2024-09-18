المخادمة حكما لقمة الوحدات والفيصلي بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
أسندت دائرة التحكيم في اتحاد الكرة، مباراة
قمة الجولة الخامسة من دوري المحترفين بين الوحدات والفيصلي السبت المقبل، للحكم الدولي أدهم مخادمة.
ويعاون المخادمة في اللقاء المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني أحمد الرويلي، والحكم الرابع أحمد يعقوب، كما أعلن اتحاد الكرة عن الطواقم التحكيمية لجميع مواجهات الجولة الخامسة من البطولة.
ويحتل الوحدات المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يتبوأ الفيصلي المركز الخامس برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.
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