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هايل: عدم احترافية إدارة الفيصلي تدفعني لتقديم شكوى

9/18/2024 3:19:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد المدير الفني السابق لفريق الفيصلي أحمد هايل، أن عدم احترافية إدارة النادي في التعامل معه، تدفعه للبدء بإجراءات تقديم شكوى، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة كثيرا، مبديا دهشته واستغرابه لتجاهل الإدارة الحديث معه منذ إقالته.
وقال هايل في تصريح لـ"الغد": إدارة النادي الفيصلي اتخذت قرارا بإقالتي من منصبي كمدير فني، ومنذ قرار الإقالة لم تجلس معي أو حتى تتواصل بشتى الطرق، فيما استدعت المدرب العام مؤيد أبو كشك الذي كان يعمل معي أيضا، وأنهت عقده بالتراضي.

وأضاف: تعامل إدارة الفيصلي ليس احترافيا، فهي التي أقالتني من منصبي، ولم تتفاوض معي بشأن مخصصاتي المالية، علما أنها متأخرة عن الموسم الكروي الحالي، إلى جانب مستحقات مالية متأخرة منذ الموسم الماضي.

وكشف هايل أن عدم احترافية الإدارة في التعامل، يدفعه لتقديم شكوى ضد النادي للمطالبة بالمستحقات المتأخرة.

واختتم المدرب حديثه بالقول : أعشق النادي الفيصلي وجماهيره الكبيرة والمحفزة والمتميزة، وهو ما دفعني خلال الفترة الماضية للتريث في كشف التفاصيل أو تقديم شكوى، أملا في تحرك إداري يوحي بتقدير المقابل ولو حتى بالكلام، ولكن ذلك لم يحدث الأمر الذي دفعني للحديث في الموضوع، واللجوء إلى خطوات مبدئية لتقديم شكوى.

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