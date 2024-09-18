هايل: عدم احترافية إدارة الفيصلي تدفعني لتقديم شكوى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد المدير الفني السابق لفريق الفيصلي أحمد هايل، أن عدم احترافية إدارة النادي في التعامل معه، تدفعه للبدء بإجراءات تقديم شكوى، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة كثيرا، مبديا دهشته واستغرابه لتجاهل الإدارة الحديث معه منذ إقالته.
وقال هايل في تصريح لـ"الغد": إدارة النادي الفيصلي اتخذت قرارا بإقالتي من منصبي كمدير فني، ومنذ قرار الإقالة لم تجلس معي أو حتى تتواصل بشتى الطرق، فيما استدعت المدرب العام مؤيد أبو كشك الذي كان يعمل معي أيضا، وأنهت عقده بالتراضي.
وأضاف: تعامل إدارة الفيصلي ليس احترافيا، فهي التي أقالتني من منصبي، ولم تتفاوض معي بشأن مخصصاتي المالية، علما أنها متأخرة عن الموسم الكروي الحالي، إلى جانب مستحقات مالية متأخرة منذ الموسم الماضي.
وكشف هايل أن عدم احترافية الإدارة في التعامل، يدفعه لتقديم شكوى ضد النادي للمطالبة بالمستحقات المتأخرة.
واختتم المدرب حديثه بالقول : أعشق النادي الفيصلي وجماهيره الكبيرة والمحفزة والمتميزة، وهو ما دفعني خلال الفترة الماضية للتريث في كشف التفاصيل أو تقديم شكوى، أملا في تحرك إداري يوحي بتقدير المقابل ولو حتى بالكلام، ولكن ذلك لم يحدث الأمر الذي دفعني للحديث في الموضوع، واللجوء إلى خطوات مبدئية لتقديم شكوى.
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