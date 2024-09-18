من هم أشهر الحراس الشخصيين لنجوم كرة القدم؟ (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ونيمار، ومحمد صلاح، هم من أكثر لاعبي كرة القدم جماهيرية على مستوى العالم، ودائمًا ما تجري مقارنات بين مهاراتهم، ولكن ما يثير اهتمام المعجبين أيضًا هو كفاءة حراسهم الشخصيين، إذ إن هؤلاء الحراس يلعبون دورًا مهمًا في الحفاظ على سلامة النجوم وسط الاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير.
هذه الشخصيات الأمنية، التي تتمتع بخلفيات قتالية مميزة، تحظى باهتمام كبير من معجبي هؤلاء النجوم الذين يرون في كفاءتهم عاملاً حاسماً في حماية اللاعبين.
رونالدو في حراسة التوأم
وقت تواجده في مانشستر يونايتد خضع كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، لحراسة من قبل توأمين خدموا كجنود في وحدة القوات الخاصة النخبوية في أفغانستان وهما الشقيقان سيرجيو وجورجي راماليرو.
فعقب مغادرة الشقيقين راماليرو للجيش انضما إلى وحدة شرطة برتغالية مكلفة بحماية السياسيين والقضاة، ولهما شقيق ثالث ضابط شرطة يدعى ألكسندر.
ووفقًا لمجلة المشاهير البرتغالية "فلاش"، فإن سيرجيو وجورجي يرتديان ملابس أنيقة، ويبدوان طبيعيين للغاية بفضل قدرتهما على الاندماج مع الجمهور، ولكن لديهما سرعة في التفكير والرؤية والتصرف في اللحظة المناسبة، وهما ينحدران من منطقة أنسياو بالقرب من مدينة بومبال.
في السابق تولى حماية مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق من قبل مقاتل ومظلي نخبة سابق يدعى نونو ماركوس، والذي تولى حمايته في أثناء وجوده في ريال مدريد، كما تم تصوير المقاتل السابق في MMA، غونزالو سالغادو، وهو يحرس "الدون" خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف.
ميسي وياسين "المرعب"
عقب وصوله إلى الولايات المتحدة قام النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وأحد مالكي نادي إنتر ميامي بتعيين حارس أمني ماهر لقب بـ"المرعب"، وهو ياسين تشويكو لحماية ميسي وعائلته.
وياسين يتمتع بخلفية قوية في الملاكمة، والتايكواندو، وفنون القتال المختلطة، ويتدرب بقوة ليصبح ماهرًا في القتال اليدوي، كما يظهر كل هذه المهارات المرعبة عبر حسابه على منصة "إنستغرام".
وتشير التقارير إلى أن راتب تشويكو الشهري يصل إلى 250 ألف دولار لرعاية ميسي وعائلته، والتي تشمل زوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، وأطفالهما، تياغو، ماتيو، وسيرو.
حارس نيمار بطل "MMA"
أما بالنسبة لنيمار، نجم الهلال السعودي الحالي، فقد تم تعيين نور الدين طالب، وهو مقاتل في الفنون القتالية المختلطة (MMA) وبطل سابق في UFC، لحمايته.
نور الدين، البالغ من العمر 36 عامًا والمولود في الجزائر، يحظى بشهرة واسعة بين متابعي MMA وUFC، وقد تم توظيفه لحماية نيمار الذي يتعرض بشكل دائم لملاحقة من الصحفيين والجماهير، وذلك وفقًا لتقرير Metro.
حارس محمد صلاح ونظرية الشبح
خلال وجوده في مصر يتولى كريم عبده توفير الحماية للنجم محمد صلاح، استنادا لخبرته في تأمين الحماية لشخصيات رياضية بارزة.
عندما يعود إلى مصر، يتعين على عبده محاولة جعل صلاح "غير مرئي" للجمهور، حتى لا يتم التعرف عليه، وهذا ما أكده في حوار أخير له مع إحدى منصات البودكاست.
ويتعين على حارس محمد صلاح الشخصي فحص الهدايا كلها التي يتم إرسالها للنجم للتأكد من أنها لا تشكل خطرًا على حياته.
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