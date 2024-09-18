من هم أشهر الحراس الشخصيين لنجوم كرة القدم؟ (صور)



هذه الشخصيات الأمنية، التي تتمتع بخلفيات قتالية مميزة، تحظى باهتمام كبير من معجبي هؤلاء النجوم الذين يرون في كفاءتهم عاملاً حاسماً في حماية اللاعبين.



رونالدو في حراسة التوأم

وقت تواجده في خضع كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، لحراسة من قبل توأمين خدموا كجنود في وحدة القوات الخاصة النخبوية في أفغانستان وهما الشقيقان سيرجيو وجورجي راماليرو.



فعقب مغادرة الشقيقين راماليرو للجيش انضما إلى وحدة شرطة برتغالية مكلفة بحماية السياسيين والقضاة، ولهما شقيق ثالث ضابط شرطة يدعى ألكسندر.









ووفقًا لمجلة المشاهير البرتغالية "فلاش"، فإن سيرجيو وجورجي يرتديان ملابس أنيقة، ويبدوان طبيعيين للغاية بفضل قدرتهما على الاندماج مع الجمهور، ولكن لديهما سرعة في التفكير والرؤية والتصرف في اللحظة المناسبة، وهما ينحدران من منطقة أنسياو بالقرب من مدينة بومبال.



في السابق تولى حماية مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق من قبل مقاتل ومظلي نخبة سابق يدعى نونو ماركوس، والذي تولى حمايته في أثناء وجوده في ريال مدريد، كما تم تصوير المقاتل السابق في MMA، غونزالو سالغادو، وهو يحرس "الدون" خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف.

ميسي وياسين "المرعب"

عقب وصوله إلى الولايات المتحدة قام النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وأحد مالكي نادي إنتر ميامي بتعيين حارس أمني ماهر لقب بـ"المرعب"، وهو ياسين تشويكو لحماية ميسي وعائلته.



وياسين يتمتع بخلفية قوية في الملاكمة، والتايكواندو، وفنون القتال المختلطة، ويتدرب بقوة ليصبح ماهرًا في القتال اليدوي، كما يظهر كل هذه المهارات المرعبة عبر حسابه على منصة "إنستغرام".









وتشير التقارير إلى أن راتب تشويكو الشهري يصل إلى 250 ألف دولار لرعاية ميسي وعائلته، والتي تشمل زوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، وأطفالهما، تياغو، ماتيو، وسيرو.

حارس نيمار بطل "MMA"

أما بالنسبة لنيمار، نجم الهلال السعودي الحالي، فقد تم تعيين نور الدين طالب، وهو مقاتل في الفنون القتالية المختلطة (MMA) وبطل سابق في UFC، لحمايته.









نور الدين، البالغ من العمر 36 عامًا والمولود في الجزائر، يحظى بشهرة واسعة بين متابعي MMA وUFC، وقد تم توظيفه لحماية نيمار الذي يتعرض بشكل دائم لملاحقة من الصحفيين والجماهير، وذلك وفقًا لتقرير Metro.

حارس محمد صلاح ونظرية الشبح

خلال وجوده في مصر يتولى كريم عبده توفير الحماية للنجم محمد صلاح، استنادا لخبرته في تأمين الحماية لشخصيات رياضية بارزة.









عندما يعود إلى مصر، يتعين على عبده محاولة جعل صلاح "غير مرئي" للجمهور، حتى لا يتم التعرف عليه، وهذا ما أكده في حوار أخير له مع إحدى منصات البودكاست.



ويتعين على حارس محمد صلاح الشخصي فحص الهدايا كلها التي يتم إرسالها للنجم للتأكد من أنها لا تشكل خطرًا على حياته.