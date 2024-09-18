جورجينا تكشف عن تميمة حظ رونالدو



وقد نشأت قصة الحب بين اللاعب البرتغالي الشهير وجورجينا، فتحولت من "بيع السلع الفاخرة إلى ارتدائها على السجادة الحمراء في أنحاء العالم جميعها"، كما ذكرت سابقًا، ويتوفر الآن الموسم الثالث من المسلسل على شبكة نتفليكس.

ويتحدث المسلسل كثيرًا عن النجم البرتغالي، وبالتالي لا مفر من أن يحتل نادي جزءًا مهمًّا من المحتوى، ففي الحلقة الثانية من الفيلم الوثائقي، تصطحب جورجينا كلًّا من كريستيانو جونيور وماتيو، أبناء "الدون" إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، المكان الذي قدم فيه رونالدو لحظات سحرية لا تُنسى لعشاق ريال مدريد.



ووجد الثلاثة في قلب معقل الميرينغي لزيارة متحف ريال مدريد، والتعرف على تاريخ النادي، إذ بدا ماتيو متحمسًا.

وقام إدو أغيري، الصحفي الرياضي والصديق المقرب لعائلة اللاعب السابق في ريال مدريد، بدور المضيف في زيارة رودريغيز والأطفال، إذ ذكرهم بالألقاب جميعها التي حققها النادي، وذكرهم ببعض إنجازات كريستيانو خلال مدة لعبه مع ريال مدريد.



وبعد الصور التي التقطت خلال الزيارة، أعربت جورجينا عن إعجابها الواضح بـ"صاروخ ماديرا"، ورغبته الشديدة في مواصلة صنع التاريخ في عالم كرة القدم، إذ تقول: "إنه إنجاز هائل، أنا أقول له في كثير من الأحيان: (رونالدو، لديك كل شيء فعلًا، دعنا نستمتع بالحياة قليلًا)، ولكنه يرد قائلًا: (نعم، ولكن كل شيء بالنسبة لي هو أنتم، وكرة القدم هي شغفي)".



وتضيف: "من المدهش أنه ما زال متحمسًا بالقدر نفسه الذي كان عليه في اليوم الأول الذي التقيت فيه به، فهو لا يتراجع أبدًا عن تحقيق أهدافه".

وكشفت جورجينا أيضًا عن تميمة حظ يمتلكها نجلها "ماتيو"، قائلة: "لدى ماتيو تميمة حظ، شيء دائري بألوان نادي النصر، كلما يجلبها إلى الملعب يسجل والده هدفًا".



وغاب رونالدو أخيرًا عن مواجهة النصر السعودي لنظيره الشرطة العراقي، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في دوري أبطال آسيا للنخبة؛ بسبب معاناته من عدوى فيروسية.