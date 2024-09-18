بيولي يفضل تدريب النصر السعودي على روما الإيطالي

MENAFN - Alghad Newspaper)وحصلت قناة العربية على صورة حصرية أثناء استقلال بيولي طائرة خاصة استعدادا للسفر إلى العاصمة السعودية الرياض لتدريب النصر الذي أقال مدربه البرتغالي لويس كاسترو يوم الثلاثاء.وقال دي مارزيو في تصريحات لقناة العربية: بيولي استقل طائرة خاصة وغادر ميلانو مع وكلائه وفريق عمله، وسيوقع العقد عند وصوله إلى الرياض.وأضاف: حتى يوم الثلاثاء كان الاتفاق على أن يوقع بيولي عامين بالإضافة لإمكانية التجديد لعام آخر، لكن في النهاية تم الاتفاق على عقد لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يقرب من 12 مليون يورو للعام الواحد.

وزاد الصحافي الإيطالي: كان هناك العديد من المدربين المرشحين لخلافة كاسترو مثل الفرنسي زين الدين زيدان والألماني توماس توخيل والبرتغالي سيرجيو كونسيسانو، لكن غويدو فينغا الرئيس التنفيذي وفيرناندو هييرو المدير الرياضي، اتفقا على اختيار بيولي في النهاية.



وختم: نادي روما حاول حتى وقت مبكر من يوم الأربعاء خطف صفقة بيولي من النصر وإقناعه بتدريب الفريق لكنه اختار النصر بعدما تلقى الضمانات المناسبة لبناء مشروع طويل الأمد.