بيولي يفضل تدريب النصر السعودي على روما الإيطالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن ستيفانو بيولي استقل طائرة خاصة من ميلانو للسفر إلى الرياض لتولي تدريب نادي النصر بعقد يمتد ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه فضل الفريق السعودي على نادي روما.
وحصلت قناة العربية على صورة حصرية أثناء استقلال بيولي طائرة خاصة استعدادا للسفر إلى العاصمة السعودية الرياض لتدريب النصر الذي أقال مدربه البرتغالي لويس كاسترو يوم الثلاثاء.
وقال دي مارزيو في تصريحات لقناة العربية: بيولي استقل طائرة خاصة وغادر ميلانو مع وكلائه وفريق عمله، وسيوقع العقد عند وصوله إلى الرياض.
وأضاف: حتى يوم الثلاثاء كان الاتفاق على أن يوقع بيولي عامين بالإضافة لإمكانية التجديد لعام آخر، لكن في النهاية تم الاتفاق على عقد لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يقرب من 12 مليون يورو للعام الواحد.
وزاد الصحافي الإيطالي: كان هناك العديد من المدربين المرشحين لخلافة كاسترو مثل الفرنسي زين الدين زيدان والألماني توماس توخيل والبرتغالي سيرجيو كونسيسانو، لكن غويدو فينغا الرئيس التنفيذي وفيرناندو هييرو المدير الرياضي، اتفقا على اختيار بيولي في النهاية.
وختم: نادي روما حاول حتى وقت مبكر من يوم الأربعاء خطف صفقة بيولي من النصر وإقناعه بتدريب الفريق لكنه اختار النصر بعدما تلقى الضمانات المناسبة لبناء مشروع طويل الأمد.
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