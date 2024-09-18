سلوت يحتفل بعيد ميلاده عبر عرض هجومي.. وريال مدريد يبحث عن نفسه رغم الفوز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أبدى مدرب ليفربول أرني سلوت، سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه على مضيفه ميلان 3-1 أول من أمس، في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب "سان سيرو" قلب ليفربول تأخره بهدف، ليسجل ثلاثية، ويهدي مدربه سلوت انتصارا ثمينا في يوم عيد ميلاده.
وقال سلوت في تصريحات لشبكة "أمازون برايم" للبث التدفقي: "كانت هذه طريقة رائعة للاحتفال عيد ميلادي. لدينا أكثر من 11 لاعبًا، والذين شاركوا قدموا أداءً جيدًا. لم أكن لأقول هذا بعد أول خمس دقائق، ولكن بعد ذلك قدمنا أداءً جيدًا".
وأضاف: "كانت الخسارة يوم السبت بمثابة ضربة موجعة، وعندما تكون متأخرًا بهدف نظيف في وقت مبكر من المباراة الليلة، تتساءل كيف سيكون رد فعلنا".
وتابع: "لكن إذا كان بإمكانك اللعب بشكل جيد للغاية، فمن غير المعقول أن تخسر أمام فورست على أرضك إذا كنت قادرًا على اللعب بهذه الطريقة اليوم".
وأشاد سلوت بأداء جناحه كودي جاكبو الذي كان أحد نجوم اللقاء، وقال: "كنت لأشرك كودي جاكبو يوم السبت، لكنه لعب مباراتين مع المنتخب الوطني. كان اليوم أداءً جماعيًا أكثر منه فرديًا".
أنشيلوتي: نبحث عن أفضل نسخة منا
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن أهم شيء في الانطلاقة الأوروبية كان "الفوز" على شتوتجارت مشيرا إلى أن فريقه يحاول البحث عن "أفضل نسخة له" وأكد أنه خلال المباراة يتعين على اللاعبين الاختيار ما بين عمليتي "بناء الكرة أو اللعب العمودي" ويكون ذلك بناء على ما يفرضه المنافس.
وحقق الفريق الملكي الفوز على شتوتجارت في الجولة الافتتاحية من بطولة دوري الأبطال بثوبها الجديد بنتيجة (1-3)، وسجل أهدافه كل من الفرنسي كيليان مبابي والألماني أنتونيو روديجر والبرازيلي إندريك موريرا وجاءت جميعها في شوط المباراة الثاني.
وأجاب المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، ردا على سؤال من هو رجل المباراة من وجهة نظره قائلا "هو ريال مدريد الذي فاز في أولى مبارياته بهذه النسخة الجديدة لدوري الأبطال".
وأضاف أنشيلوتي "نحاول البحث عن أفضل نسخة لنا. اليوم لم نبدأ بشكل جيد وحاولنا تنفيذ الضغط العالي وفزنا بالمواجهات الثنائية وبداية من الدقيقة 20 فرضنا سيطرتنا وتمكنا من التسجيل. بعد إدراكهم للتعادل تحلينا بالقوة من أجل التضحية بأنفسنا والفوز بتلك المباراة المهمة".
وأوضح مدرب الميرينجي "إذا كان هناك من يعتقد أن الفوز بالمباريات أمر سهل فهو مخطئ. لا أتذكر مباراة واحدة بدوري الأبطال لم يكن فيها معاناة. هنا يجب أن تعاني. ريال مدريد يعرف ذلك أفضل من أي شخص آخر في أوروبا".
وقال أنشيلوتي عن روديجر الذي سجل هدف الريال الثاني في الدقيقة 83 وكان أحد اللاعبين الحاسمين بالمباراة "إنه قوي للغاية في كلتا المنطقتين وهو لاعب مهم للغاية. إنه خبير في الكرات الثابتة. اللاعبون الذين يمتلكون عقلية مثل روديجر هم أقوياء للغاية".
برشلونة يواجه موناكو
إلى ذلك، يعوّل برشلونة الإسباني الغائب عن التتويج في دوري أبطال أوروبا منذ العام 2015 على نجمه الشاب لامين جمال لاستعادة بريقه، عندما يحلّ ضيفا على موناكو الفرنسي اليوم الخميس.
ويسعى عملاق كاتالونيا جاهدا للعودة إلى النخبة الأوروبية، متسلحا ببداية مثالية في الدوري باشراف مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، بعدما وصل العام الماضي بقيادة تشافي هرنانديز إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في أربع سنوات.
بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين، أقيل "مايسترو" خط الوسط السابق في نهاية موسم مخيب للآمال من دون ألقاب.
اختلفت الحال هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة من خمسة انتصارات في خمس مباريات، في حين يلعب المغربي الأصل جمال المتوّج بكأس أوروبا 2024 مع "لا روخا" دورا حاسما في خط الهجوم.
تطور لاعب الجناح بشكل كبير منذ ظهوره للمرة الأولى بقميص "بلوجرانا" في سن الـ15 عاما في نيسان(أبريل) 2023.
سجل هدفين في فوز برشلونة الساحق على جيرونا 4-1 في الدوري الأحد، ليثأر من خسارتين ثقيلتين أمام جاره الكاتالوني في الموسم الماضي، عاكسا مدى تطوره مقارنة مع نتائجه العام الماضي. وأثنى مدرب جيرونا ميتشيل سانشيز على أداء اللاعب الشاب، قائلا "لامين هو صانع الفارق... بالنسبة لي، هو بالفعل من بين أفضل اللاعبين في العالم في سن 17 عاما".
وتابع "من الصعب أن نتخيّل أن يأتي لاعب آخر بعد (الأرجنتيني ليونيل) ميسي، لكنني آمل في أن يواصل لامين التطور لأنه لاعب يمكنه الوصول إلى هذا المستوى".
ويعتبر جمال الذي تطارده المقارنات مع نجم برشلونة السابق ميسي، موهبة جديدة قادمة من أكاديمية لا ماسيا، وكما أظهر في طريقه إلى المجد القاري مع إسبانيا في ألمانيا هذا الصيف، فإنه قادر على إحداث الفارق في أي مباراة.
سجل الجناح ثلاثة أهداف ومرر أربع كرت حاسمة هذا الموسم، وهو في طريقه إلى معادلة حصيلة مساهماته التي بلغت 12 في الموسم الماضي.
ورغم النجاحات داخل الملعب، إلا أن برشلونة ما زال يرزح خارجه تحت صعوبات مالية، وهو ما تُرجم بعدم تمكنه من الظفر سوى بتوقيع زميل جمال بطل أوروبا داني أولمو من لايبزيغ الألماني هذا الصيف، علما أنه كافح لبضعة أسابيع لتسجيله في الدوري، قبل أن يصاب أمام جيرونا في أوتار الركبة، ما سيجبره على الابتعاد عن الملاعب لمدة شهر تقريبا.
ويعتبر المدافع الشاب باو كوبارسي (17 عاما) آخر جوهرة من لا ماسيا، حيث يتألق إلى جانب أليخاندرو بالدي ومارك كاسادو وغافي الذي يسير على طريق العودة بعد إصابة طويلة الأمد. ويستقبل برشلونة في المراحل المقبلة بايرن ميونيخ الألماني الذي سحق دينامو زغرب الكرواتي 9-2 الثلاثاء، ثم يسافر لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف البطل الموسم الماضي، في أقوى مبارياته في الدور الأول.
وقال فليك بعد الفوز على جيرونا "أعتقد أنه يمكنكم رؤية الثقة التي لدينا، وعندما تكون الكرة بحوزتنا، لدينا الجودة للعب وخلق الفرص". وفي ظل غياب أولمو، قد يضطر فليك للاعتماد أكثر على الجناح البرازيلي رافينيا، وتألق المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
أتالانتا يستضيف آرسنال
ويحلّ أرسنال الإنجليزي ضيفا على أتالانتا الإيطالي الفائز بالدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بالحاقه في النهائي الهزيمة الوحيدة بباير ليفركوزن الألماني في جميع المسابقات الموسم الماضي (3-0).
لا تميل الأرقام لصالح أتالانتا بمواجهة الأندية الإنجليزية التي واجهها في كل من حملاته الثلاث السابقة في دور المجموعات في دوري الأبطال، حيث تعرض لثلاث هزائم مقابل انتصار يتيم.
رغم ذلك، انتهت هذه النتائج السلبية في الموسم الماضي، عندما سجل رجال المدرب جان بييرو جاسبريني فوزا صريحا على ليفربول بثلاثية نظيفة في "أنفيلد" في ربع نهائي "يوروبا ليج". ويدرك أتالانتا صعوبة مهمته في برجامو أمام رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الذي يصارعون مرة جديدة على لقب الدوري ويحتلون المركز الثاني بفارق نقطتين عن سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية.
في المقابل، أثارت النسخة الجديدة من دوري الأبطال اهتمام الدنماركي براين بريسكي المدرب الجديد لفينورد الهولندي الذي يستقبل باير ليفركوزن بطل ألمانيا.
قال المدرب البالغ 47 عاما "أعتقد أنها مثيرة للاهتمام وأنا فضولي لمعرفة التأثير الذي قد تحدثه هذه المسابقة. يمكن أن يتغيّر الكثير في كل جولة من اللعب، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتيجة".
من ناحيته، يخوض ليفركوزن المسابقة القارية بعد موسم ساحر شهد بلوغه نهائي "يوروبا ليج، إلّا أن ذلك لم يقلل من حملة تاريخية فاز فيها بأول لقب له في بوندسليجا واتبعه بالكأس.
ويستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه لايبزج ونجمه لاعب خط الوسط البلجيكي آرثر فيرميرين (19 عاما) الذي يلعب بقميص الفريق الألماني على سبيل الإعارة من نادي العاصمة الإسبانية.
شارك فيرميرين في 19 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، للمرة الأولى في هذه المرحلة من المسابقة مع أنتويرب، وبعد عام سيواجه ناديه أتلتيكو الذي انتقل إلى صفوفه مطلع هذا العام.
خاض حينها باكورة مبارياته أمام ناد إسباني أيضا هو برشلونة، وكانت بمثابة معمودية نار للاعب إذ عانى أنتويرب من هزيمة قاسية بخماسية نظيفة. ثأر الفريق البلجيكي في مباراة الإياب وسجل فيرميرين في الفوز 3-2.
في الشهر التالي، تعاقد معه أتلتيكو ونقله إلى مدريد قبل أن ينقض لايبزج عليه ويحضره إلى ألمانيا هذا الصيف. -(وكالات)
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