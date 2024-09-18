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سلوت يحتفل بعيد ميلاده عبر عرض هجومي.. وريال مدريد يبحث عن نفسه رغم الفوز

9/18/2024 3:18:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أبدى مدرب ليفربول أرني سلوت، سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه على مضيفه ميلان 3-1 أول من أمس، في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب "سان سيرو" قلب ليفربول تأخره بهدف، ليسجل ثلاثية، ويهدي مدربه سلوت انتصارا ثمينا في يوم عيد ميلاده.
وقال سلوت في تصريحات لشبكة "أمازون برايم" للبث التدفقي: "كانت هذه طريقة رائعة للاحتفال عيد ميلادي. لدينا أكثر من 11 لاعبًا، والذين شاركوا قدموا أداءً جيدًا. لم أكن لأقول هذا بعد أول خمس دقائق، ولكن بعد ذلك قدمنا أداءً جيدًا".
وأضاف: "كانت الخسارة يوم السبت بمثابة ضربة موجعة، وعندما تكون متأخرًا بهدف نظيف في وقت مبكر من المباراة الليلة، تتساءل كيف سيكون رد فعلنا".
وتابع: "لكن إذا كان بإمكانك اللعب بشكل جيد للغاية، فمن غير المعقول أن تخسر أمام فورست على أرضك إذا كنت قادرًا على اللعب بهذه الطريقة اليوم".
وأشاد سلوت بأداء جناحه كودي جاكبو الذي كان أحد نجوم اللقاء، وقال: "كنت لأشرك كودي جاكبو يوم السبت، لكنه لعب مباراتين مع المنتخب الوطني. كان اليوم أداءً جماعيًا أكثر منه فرديًا".
أنشيلوتي: نبحث عن أفضل نسخة منا
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن أهم شيء في الانطلاقة الأوروبية كان "الفوز" على شتوتجارت مشيرا إلى أن فريقه يحاول البحث عن "أفضل نسخة له" وأكد أنه خلال المباراة يتعين على اللاعبين الاختيار ما بين عمليتي "بناء الكرة أو اللعب العمودي" ويكون ذلك بناء على ما يفرضه المنافس.
وحقق الفريق الملكي الفوز على شتوتجارت في الجولة الافتتاحية من بطولة دوري الأبطال بثوبها الجديد بنتيجة (1-3)، وسجل أهدافه كل من الفرنسي كيليان مبابي والألماني أنتونيو روديجر والبرازيلي إندريك موريرا وجاءت جميعها في شوط المباراة الثاني.
وأجاب المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، ردا على سؤال من هو رجل المباراة من وجهة نظره قائلا "هو ريال مدريد الذي فاز في أولى مبارياته بهذه النسخة الجديدة لدوري الأبطال".
وأضاف أنشيلوتي "نحاول البحث عن أفضل نسخة لنا. اليوم لم نبدأ بشكل جيد وحاولنا تنفيذ الضغط العالي وفزنا بالمواجهات الثنائية وبداية من الدقيقة 20 فرضنا سيطرتنا وتمكنا من التسجيل. بعد إدراكهم للتعادل تحلينا بالقوة من أجل التضحية بأنفسنا والفوز بتلك المباراة المهمة".
وأوضح مدرب الميرينجي "إذا كان هناك من يعتقد أن الفوز بالمباريات أمر سهل فهو مخطئ. لا أتذكر مباراة واحدة بدوري الأبطال لم يكن فيها معاناة. هنا يجب أن تعاني. ريال مدريد يعرف ذلك أفضل من أي شخص آخر في أوروبا".
وقال أنشيلوتي عن روديجر الذي سجل هدف الريال الثاني في الدقيقة 83 وكان أحد اللاعبين الحاسمين بالمباراة "إنه قوي للغاية في كلتا المنطقتين وهو لاعب مهم للغاية. إنه خبير في الكرات الثابتة. اللاعبون الذين يمتلكون عقلية مثل روديجر هم أقوياء للغاية".
برشلونة يواجه موناكو
إلى ذلك، يعوّل برشلونة الإسباني الغائب عن التتويج في دوري أبطال أوروبا منذ العام 2015 على نجمه الشاب لامين جمال لاستعادة بريقه، عندما يحلّ ضيفا على موناكو الفرنسي اليوم الخميس.
ويسعى عملاق كاتالونيا جاهدا للعودة إلى النخبة الأوروبية، متسلحا ببداية مثالية في الدوري باشراف مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، بعدما وصل العام الماضي بقيادة تشافي هرنانديز إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في أربع سنوات.
بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين، أقيل "مايسترو" خط الوسط السابق في نهاية موسم مخيب للآمال من دون ألقاب.
اختلفت الحال هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة من خمسة انتصارات في خمس مباريات، في حين يلعب المغربي الأصل جمال المتوّج بكأس أوروبا 2024 مع "لا روخا" دورا حاسما في خط الهجوم.
تطور لاعب الجناح بشكل كبير منذ ظهوره للمرة الأولى بقميص "بلوجرانا" في سن الـ15 عاما في نيسان(أبريل) 2023.
سجل هدفين في فوز برشلونة الساحق على جيرونا 4-1 في الدوري الأحد، ليثأر من خسارتين ثقيلتين أمام جاره الكاتالوني في الموسم الماضي، عاكسا مدى تطوره مقارنة مع نتائجه العام الماضي. وأثنى مدرب جيرونا ميتشيل سانشيز على أداء اللاعب الشاب، قائلا "لامين هو صانع الفارق... بالنسبة لي، هو بالفعل من بين أفضل اللاعبين في العالم في سن 17 عاما".
وتابع "من الصعب أن نتخيّل أن يأتي لاعب آخر بعد (الأرجنتيني ليونيل) ميسي، لكنني آمل في أن يواصل لامين التطور لأنه لاعب يمكنه الوصول إلى هذا المستوى".
ويعتبر جمال الذي تطارده المقارنات مع نجم برشلونة السابق ميسي، موهبة جديدة قادمة من أكاديمية لا ماسيا، وكما أظهر في طريقه إلى المجد القاري مع إسبانيا في ألمانيا هذا الصيف، فإنه قادر على إحداث الفارق في أي مباراة.
سجل الجناح ثلاثة أهداف ومرر أربع كرت حاسمة هذا الموسم، وهو في طريقه إلى معادلة حصيلة مساهماته التي بلغت 12 في الموسم الماضي.
ورغم النجاحات داخل الملعب، إلا أن برشلونة ما زال يرزح خارجه تحت صعوبات مالية، وهو ما تُرجم بعدم تمكنه من الظفر سوى بتوقيع زميل جمال بطل أوروبا داني أولمو من لايبزيغ الألماني هذا الصيف، علما أنه كافح لبضعة أسابيع لتسجيله في الدوري، قبل أن يصاب أمام جيرونا في أوتار الركبة، ما سيجبره على الابتعاد عن الملاعب لمدة شهر تقريبا.
ويعتبر المدافع الشاب باو كوبارسي (17 عاما) آخر جوهرة من لا ماسيا، حيث يتألق إلى جانب أليخاندرو بالدي ومارك كاسادو وغافي الذي يسير على طريق العودة بعد إصابة طويلة الأمد. ويستقبل برشلونة في المراحل المقبلة بايرن ميونيخ الألماني الذي سحق دينامو زغرب الكرواتي 9-2 الثلاثاء، ثم يسافر لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف البطل الموسم الماضي، في أقوى مبارياته في الدور الأول.
وقال فليك بعد الفوز على جيرونا "أعتقد أنه يمكنكم رؤية الثقة التي لدينا، وعندما تكون الكرة بحوزتنا، لدينا الجودة للعب وخلق الفرص". وفي ظل غياب أولمو، قد يضطر فليك للاعتماد أكثر على الجناح البرازيلي رافينيا، وتألق المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
أتالانتا يستضيف آرسنال
ويحلّ أرسنال الإنجليزي ضيفا على أتالانتا الإيطالي الفائز بالدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بالحاقه في النهائي الهزيمة الوحيدة بباير ليفركوزن الألماني في جميع المسابقات الموسم الماضي (3-0).
لا تميل الأرقام لصالح أتالانتا بمواجهة الأندية الإنجليزية التي واجهها في كل من حملاته الثلاث السابقة في دور المجموعات في دوري الأبطال، حيث تعرض لثلاث هزائم مقابل انتصار يتيم.
رغم ذلك، انتهت هذه النتائج السلبية في الموسم الماضي، عندما سجل رجال المدرب جان بييرو جاسبريني فوزا صريحا على ليفربول بثلاثية نظيفة في "أنفيلد" في ربع نهائي "يوروبا ليج". ويدرك أتالانتا صعوبة مهمته في برجامو أمام رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الذي يصارعون مرة جديدة على لقب الدوري ويحتلون المركز الثاني بفارق نقطتين عن سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية.
في المقابل، أثارت النسخة الجديدة من دوري الأبطال اهتمام الدنماركي براين بريسكي المدرب الجديد لفينورد الهولندي الذي يستقبل باير ليفركوزن بطل ألمانيا.
قال المدرب البالغ 47 عاما "أعتقد أنها مثيرة للاهتمام وأنا فضولي لمعرفة التأثير الذي قد تحدثه هذه المسابقة. يمكن أن يتغيّر الكثير في كل جولة من اللعب، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتيجة".
من ناحيته، يخوض ليفركوزن المسابقة القارية بعد موسم ساحر شهد بلوغه نهائي "يوروبا ليج، إلّا أن ذلك لم يقلل من حملة تاريخية فاز فيها بأول لقب له في بوندسليجا واتبعه بالكأس.
ويستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه لايبزج ونجمه لاعب خط الوسط البلجيكي آرثر فيرميرين (19 عاما) الذي يلعب بقميص الفريق الألماني على سبيل الإعارة من نادي العاصمة الإسبانية.
شارك فيرميرين في 19 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، للمرة الأولى في هذه المرحلة من المسابقة مع أنتويرب، وبعد عام سيواجه ناديه أتلتيكو الذي انتقل إلى صفوفه مطلع هذا العام.
خاض حينها باكورة مبارياته أمام ناد إسباني أيضا هو برشلونة، وكانت بمثابة معمودية نار للاعب إذ عانى أنتويرب من هزيمة قاسية بخماسية نظيفة. ثأر الفريق البلجيكي في مباراة الإياب وسجل فيرميرين في الفوز 3-2.
في الشهر التالي، تعاقد معه أتلتيكو ونقله إلى مدريد قبل أن ينقض لايبزج عليه ويحضره إلى ألمانيا هذا الصيف. -(وكالات)

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