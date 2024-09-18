المصارعة يشارك في بطولة بولندا الدولية تحت 17 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان- يتأهب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والسيدات، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية للفئة تحت 17 عاما، التي تقام خلال الفترة من 27 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وترأس عضو اتحاد المصارعة إسراء جمعة الوفد الأردني المشارك، الذي يضم مدير الاتحاد عبد العزيز طمليه والإدارية رنا طاهر، ومدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إبراهيم عرعر، واللاعبين: علي أبو نصير وأوس سميح وآدم وجيه وعمرو أبو رميلة وسند ناغوج وسلطان المزايدة وزيد ناغوج، ومدرب السيدات رائد القيسي، واللاعبات: تقى يزن وقطر الندى وليان القواسمة.
ويقول الحكم الدولي والمستشار الفني لاتحاد المصارعة نايف علوش، في معرض رده على استفسارات "الغد": "نتطلع لتعزيز قدرات اللاعبين الناشئين ومنحهم فرصة لتعزيز خبراتهم ورفع المستوى المهاري والبدني، إلى جانب أن البطولة تشكل مقياسا للحكم على مستوى اللاعبين بصورة واقعية، لرسم ملامح خطة الإعداد المقبلة".
كما يشارك اللاعب الأسبق والمدرب الوطني يحيى أبو طبيخ واللاعب الأسبق ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، في بطولة العالم للماسترز "الأساتذة"، التي تنطلق في كرواتيا يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
إلى ذلك، يبدأ المنتخب الوطني للمصارعة الحرة مشواره اليوم في بطولة رومانيا الدولية للفئة تحت 23 عاما، التي تستمر منافساتها حتى الأحد المقبل.
ويضم وفد المنتخب الوطني المتواجد في العاصمة بوخارست، المدرب رمزي المرافي والمعالجة سفيتلانا واللاعبين: عبد الكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، زيد اسحاق (وزن تحت 65 كغم)، وصهيب المرافي (وزن تحت 61 كغم).
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