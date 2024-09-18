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المصارعة يشارك في بطولة بولندا الدولية تحت 17 عاما

9/18/2024 3:18:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- يتأهب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والسيدات، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية للفئة تحت 17 عاما، التي تقام خلال الفترة من 27 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وترأس عضو اتحاد المصارعة إسراء جمعة الوفد الأردني المشارك، الذي يضم مدير الاتحاد عبد العزيز طمليه والإدارية رنا طاهر، ومدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إبراهيم عرعر، واللاعبين: علي أبو نصير وأوس سميح وآدم وجيه وعمرو أبو رميلة وسند ناغوج وسلطان المزايدة وزيد ناغوج، ومدرب السيدات رائد القيسي، واللاعبات: تقى يزن وقطر الندى وليان القواسمة.
ويقول الحكم الدولي والمستشار الفني لاتحاد المصارعة نايف علوش، في معرض رده على استفسارات "الغد": "نتطلع لتعزيز قدرات اللاعبين الناشئين ومنحهم فرصة لتعزيز خبراتهم ورفع المستوى المهاري والبدني، إلى جانب أن البطولة تشكل مقياسا للحكم على مستوى اللاعبين بصورة واقعية، لرسم ملامح خطة الإعداد المقبلة".
كما يشارك اللاعب الأسبق والمدرب الوطني يحيى أبو طبيخ واللاعب الأسبق ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، في بطولة العالم للماسترز "الأساتذة"، التي تنطلق في كرواتيا يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
إلى ذلك، يبدأ المنتخب الوطني للمصارعة الحرة مشواره اليوم في بطولة رومانيا الدولية للفئة تحت 23 عاما، التي تستمر منافساتها حتى الأحد المقبل.
ويضم وفد المنتخب الوطني المتواجد في العاصمة بوخارست، المدرب رمزي المرافي والمعالجة سفيتلانا واللاعبين: عبد الكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، زيد اسحاق (وزن تحت 65 كغم)، وصهيب المرافي (وزن تحت 61 كغم).

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