الفحيص ينشد نقاط العلا السعودي في السلة العربية اليوم

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان – يسعى فريق شباب الفحيص إلى مواصلة عروضه القوية، وذلك عندما يواجه نظيره فريق العلا السعودي عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة نادي الفحيص، ضمن الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من الدور التمهيدي للنسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة.

وتقام اليوم مباراتان في الصالة نفسها، حيث يلتقي فريق الفتاة الكويتي مع نظيره فريق غاز الشمال العراقي عند الساعة الثالثة مساء، تليها فريقا كوسيدار الجزائري والوحدة السوري عند الساعة الخامسة مساء.

وينفرد الفحيص في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه فريقا الفتاة الكويتي والعلا السعودي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل فريق، ويأتي فريقا كوسيدار الجزائري وغاز الشمال العراقي في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 4 نقاط، ويحل الوحدة السوري في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط.

وطبقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربع الأولى إلى الدور نصف النهائي "المربع الذهبي"، والذي ينطلق الأحد المقبل، ويلتقي فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة حاسمة على الميدالية البرونزية.

قراءة رقمية

يمتلك فريق شباب الفحيص الهجوم الأقوى في البطولة مع انقضاء الجولات الثلاث الأولى بمتوسط 82.3 نقطة للمباراة الواحدة، فيما يعتبر فريق غاز الشمال العراقي الأضعف هجوما بمتوسط 60.3 نقطة لكل مباراة.

ويعد فريق كوسيدار الجزائري الأقوى دفاعا في البطولة حتى الآن بمتوسط 64.3 نقطة للمباراة، فيما يعد فريق الوحدة السوري الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته إجمالي 236 نقطة وبمعدل 78.6 نقطة للمباراة.

كما يعد فريق الفحيص الأكثر فوزا بـ3 انتصارات متتالية ويمتلك أفضل فارق نقطي (52+)، فيما يعد الوحدة السوري الفريق الأكثر خسارة في 3 مباريات، إلى جانب امتلاكه الفارق النقطي الأسوأ (45-).

وسجل الفحيص إجمالي 55 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر على المنافس خلال مبارياته الثلاث الأولى بمتوسط 18.3 نقطة لكل مباراة، و34 نقطة من الفرصة الثانية بمعدل 11.3 نقطة، و47 نقطة من الفاست بريك بمعدل 15.7 نقطة، و57 نقطة من لاعبي دكة البدلاء بمعدل 19 نقطة جاءت من "البنش" في المباراة الواحدة.

وبلغت نسبة نجاح فريق شباب الفحيص في التسجيل من داخل القوس 52.25 % خلال أول ثلاث مباريات له بالبطولة العربية (58 من 111)، و35.36 % من خارج القوس (29 من 82)، و69.84 % من خط الرميات الحرة (44 من 63)، وتعد محترفته الأميركية بروكي ويليامز أفضل مسجلة له في البطولة حتى الآن بإجمالي 85 نقطة وبمعدل 28.3 نقطة في المباراة الواحدة.

الفحيص والعلا.. إنذار للمنافسين

يتطلع فريق الفحيص بقيادة مدربه نايف عصفور إلى تأكيد صدارته وتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى المنافسين حول رغبته الجادة وجاهزيته الفنية والبدنية العالية للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد ضمان تأهله للدور قبل النهائي بتصدره الترتيب بـ"العلامة الكاملة".

ويراهن الفحيص على خبرات محترفته الأميركية بروكي ويليامز في صناعة اللعب بإسناد من رشا عبده وجوانا حداد حول القوس، مع تولي زاره النجار مهمة تأمين منطقة العمق إلى جانب لاعبة الارتكاز الأميركية أنجيلا تومبكينز، في الوقت الذي يمتلك فيه الفريق مرونة عالية على "البنش"، والذي يضم اللاعبات: ماسه النوباني، جانسيت يالتشين، سارة عباسي، ذكرى شحادة تالا شحاتيت، ودانيا منصور، فيما يتواصل غياب اللاعبة ليليانا أبو جبارة للإصابة.

وينتظر أن يكون عصفور ومساعدته روبي حبش عملا في تدريب أمس على معالجة الملاحظات الفنية التي ظهرت خلال المباريات الأولى، من خلال الحفاظ على الاستقرار الفني والذهني للاعبات ومعالجة الأخطاء التي ظهرت وتعزيز الإيجابيات، سعيا لرفع مستوى الانسجام وتحسين نسب التصويب بشكلها العام.

في المقابل، يعول اللبناني عزت إسماعيل مدرب فريق العلا السعودي على "الطول الفارع" لمحترفته ايماني ستافورد في تأمين منطقة العمق بإسناد من ديما قطاني، مع تواجد ريم عبدالعزيز وعائشة فير وسعود عقل حول القوس، إلى جانب إمكانية الاستعانة بلاعبات دكة البدلاء طبقا لظروف المباراة، وهن: غيداء صالح، يارا الحكامي، دارين طلال، يسرى أبو الجدايل، رنا بالتو وليلى الحربي.







