الفحيص ينشد نقاط العلا السعودي في السلة العربية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يسعى فريق شباب الفحيص إلى مواصلة عروضه القوية، وذلك عندما يواجه نظيره فريق العلا السعودي عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة نادي الفحيص، ضمن الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من الدور التمهيدي للنسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة.
وتقام اليوم مباراتان في الصالة نفسها، حيث يلتقي فريق الفتاة الكويتي مع نظيره فريق غاز الشمال العراقي عند الساعة الثالثة مساء، تليها مباراة فريقا كوسيدار الجزائري والوحدة السوري عند الساعة الخامسة مساء.
وينفرد الفحيص في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه فريقا الفتاة الكويتي والعلا السعودي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل فريق، ويأتي فريقا كوسيدار الجزائري وغاز الشمال العراقي في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 4 نقاط، ويحل الوحدة السوري في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط.
وطبقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربع الأولى إلى الدور نصف النهائي "المربع الذهبي"، والذي ينطلق الأحد المقبل، ويلتقي فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة حاسمة على الميدالية البرونزية.
قراءة رقمية
يمتلك فريق شباب الفحيص الهجوم الأقوى في البطولة مع انقضاء الجولات الثلاث الأولى بمتوسط 82.3 نقطة للمباراة الواحدة، فيما يعتبر فريق غاز الشمال العراقي الأضعف هجوما بمتوسط 60.3 نقطة لكل مباراة.
ويعد فريق كوسيدار الجزائري الأقوى دفاعا في البطولة حتى الآن بمتوسط 64.3 نقطة للمباراة، فيما يعد فريق الوحدة السوري الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته إجمالي 236 نقطة وبمعدل 78.6 نقطة للمباراة.
كما يعد فريق الفحيص الأكثر فوزا بـ3 انتصارات متتالية ويمتلك أفضل فارق نقطي (52+)، فيما يعد الوحدة السوري الفريق الأكثر خسارة في 3 مباريات، إلى جانب امتلاكه الفارق النقطي الأسوأ (45-).
وسجل الفحيص إجمالي 55 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر على المنافس خلال مبارياته الثلاث الأولى بمتوسط 18.3 نقطة لكل مباراة، و34 نقطة من الفرصة الثانية بمعدل 11.3 نقطة، و47 نقطة من الفاست بريك بمعدل 15.7 نقطة، و57 نقطة من لاعبي دكة البدلاء بمعدل 19 نقطة جاءت من "البنش" في المباراة الواحدة.
وبلغت نسبة نجاح فريق شباب الفحيص في التسجيل من داخل القوس 52.25 % خلال أول ثلاث مباريات له بالبطولة العربية (58 من 111)، و35.36 % من خارج القوس (29 من 82)، و69.84 % من خط الرميات الحرة (44 من 63)، وتعد محترفته الأميركية بروكي ويليامز أفضل مسجلة له في البطولة حتى الآن بإجمالي 85 نقطة وبمعدل 28.3 نقطة في المباراة الواحدة.
الفحيص والعلا.. إنذار للمنافسين
يتطلع فريق الفحيص بقيادة مدربه نايف عصفور إلى تأكيد صدارته وتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى المنافسين حول رغبته الجادة وجاهزيته الفنية والبدنية العالية للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد ضمان تأهله للدور قبل النهائي بتصدره الترتيب بـ"العلامة الكاملة".
ويراهن الفحيص على خبرات محترفته الأميركية بروكي ويليامز في صناعة اللعب بإسناد من رشا عبده وجوانا حداد حول القوس، مع تولي زاره النجار مهمة تأمين منطقة العمق إلى جانب لاعبة الارتكاز الأميركية أنجيلا تومبكينز، في الوقت الذي يمتلك فيه الفريق مرونة عالية على "البنش"، والذي يضم اللاعبات: ماسه النوباني، جانسيت يالتشين، سارة عباسي، ذكرى شحادة تالا شحاتيت، ودانيا منصور، فيما يتواصل غياب اللاعبة ليليانا أبو جبارة للإصابة.
وينتظر أن يكون عصفور ومساعدته روبي حبش عملا في تدريب أمس على معالجة الملاحظات الفنية التي ظهرت خلال المباريات الأولى، من خلال الحفاظ على الاستقرار الفني والذهني للاعبات ومعالجة الأخطاء التي ظهرت وتعزيز الإيجابيات، سعيا لرفع مستوى الانسجام وتحسين نسب التصويب بشكلها العام.
في المقابل، يعول اللبناني عزت إسماعيل مدرب فريق العلا السعودي على "الطول الفارع" لمحترفته ايماني ستافورد في تأمين منطقة العمق بإسناد من ديما قطاني، مع تواجد ريم عبدالعزيز وعائشة فير وسعود عقل حول القوس، إلى جانب إمكانية الاستعانة بلاعبات دكة البدلاء طبقا لظروف المباراة، وهن: غيداء صالح، يارا الحكامي، دارين طلال، يسرى أبو الجدايل، رنا بالتو وليلى الحربي.
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