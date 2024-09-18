تطويق خلاف فيصل وسمرين.. الوحدات مرشح لتسلم 150 ألفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان-
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الوحدات يطوق خلاف فيصل وسمرين
نجح نادي الوحدات في تطويق الخلاف الذي نشب بين لاعبي فريق الكرة بهاء فيصل ومهند سمرين، خلال جلوسهما على مقاعد البدلاء، في اللحظات الأخيرة من مباراة
الوحدات وأصفهان الإيراني بدوري
أبطال آسيا 2 التي جرت على ستاد عمان.
وكان اللاعبان تبادلا القصف بالكلمات، في الدقائق الأخيرة من المباراة، بسبب تعليقات على لاعب
شارك في المباراة، قبل أن يتدخل العقلاء، وينجحوا في إنهاء تبادل القصف، ومن ثم تطييب الخواطر لاحقا.
الوحدات مرشح لتسلم 150 ألفا
بات صندوق نادي الوحدات، مرشحا لاستقبال أكثر من 150 ألف دولار خلال أيام معدودة، بسبب مباراة أصفهان الإيراني، ومباراتيه المقبلتين بدوري المحترفين.
ووفق التفاصيل، فإن الوحدات سيحصل على 50 ألف دولار من مباراته الأخيرة أمام أصفهان التي أقيمت على ستاد عمان الدولي، أول من أمس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، كما أن التوقعات ترجح أن يدخل صندوق النادي أيضا حوالي 20 ألف دينار كحد أدنى، من ريع مباراة الفريق أمام أصفهان.
صندوق النادي أيضا على موعد مع مبلغ قد يصل إلى 50 ألف دينار، كريع جماهيري من مباراته يوم السبت المقبل أمام فريق الفيصلي بالجولة الخامسة من دوري المحترفين، حيث حفز فوز الوحدات على أصفهان جماهير النادي، للإقبال على مباراة الفيصلي في المدرجات.
وفي حال استمر الفوز الوحداتي، فإن مباراة الوحدات أمام الأهلي التي تجري الأسبوع المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين، ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا، ما يعني أنها ستدر دخلا كبيرا على صندوق الوحدات.
وبحسب التوقعات، فإن دخل الوحدات خلال أيام معدودة قد يصل إلى 150 ألف دولار، علما أن النتائج تلعب دورا كبيرا في تحديد المبالغ. يشار إلى أن فوز الوحدات على أصفهان الإيراني، أعاد الروح لجماهير النادي التي كانت متخوفة من المباراة، قبل أن تنتعش بالفوز الذي سينعكس على حضورها في المدرجات خلال الفترة المقبلة.
هل تخطى ريع مباراة الأردن والكويت حاجز الـ100 ألف؟
توقع مراقبون أن يكون ريع مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الكويتي، قد تعدى حاجز الـ100 ألف دينار.
واستضاف ستاد عمان الدولي يوم 5 من الشهر الحالي، مباراة الأردن والكويت ضمن منافسات الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، حيث شهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا.
وكان الاتحاد حدد أسعار التذاكر على النحو الآتي: 20 دينارا للدرجة الخاصة، و6 دنانير للدرجة الثانية، و4 دنانير للثالثة.
ويتوقع الكثيرون أن اتحاد الكرة حصل على ما يقارب 115 ألف دينار كريع من الحضور الجماهيري للمباراة.
ويتوقع أن يستفيد اتحاد كرة مبالغ مالية كبيرة، كريع جماهيري من استضافة الأردن لخمس مباريات بيتية للمنتخب الوطني في تصفيات الدور الحاسم.
ملعب السلط يثير حفيظة الرمثا والصريح
أثار ملعب السلط، حفيظة لاعبي فريقي الرمثا والصريح، بسبب استضافته مباراة الفريقين في اللقاء الذي يقام غدا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس بدوري المحترفين لكرة القدم.
وكان اتحاد كرة القدم، نقل مباراة الرمثا والصريح من ستاد الحسن في إربد، إلى ملعب السلط، بسبب أعمال صيانة في ملعب الحسن.
وتحدث لاعبون عن سبب نقل المباراة إلى السلط، مطالبين بنقلها إلى عمان في حال تأكد إقامتها خارج مدينة إربد.
ويرى متابعون أن الأولى باتحاد الكرة نقل المباراة إلى ملعب في عمان، بدلا من السلط، مؤكدين في الوقت نفسه أن نقلها خارج مدينة إربد، سيتسبب في ضعف قيمة الريع، كما سيتسبب في إجبار عدد من الجماهير على عدم متابعة المباراة بسبب بعد المسافة.
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