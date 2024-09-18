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تطويق خلاف فيصل وسمرين.. الوحدات مرشح لتسلم 150 ألفا

9/18/2024 3:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الوحدات يطوق خلاف فيصل وسمرين
 نجح نادي الوحدات في تطويق الخلاف الذي نشب بين لاعبي فريق الكرة بهاء فيصل ومهند سمرين، خلال جلوسهما على مقاعد البدلاء، في اللحظات الأخيرة من مباراة الوحدات وأصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا 2 التي جرت على ستاد عمان.
وكان اللاعبان تبادلا القصف بالكلمات، في الدقائق الأخيرة من المباراة، بسبب تعليقات على لاعب شارك في المباراة، قبل أن يتدخل العقلاء، وينجحوا في إنهاء تبادل القصف، ومن ثم تطييب الخواطر لاحقا.
الوحدات مرشح لتسلم 150 ألفا
 بات صندوق نادي الوحدات، مرشحا لاستقبال أكثر من 150 ألف دولار خلال أيام معدودة، بسبب مباراة أصفهان الإيراني، ومباراتيه المقبلتين بدوري المحترفين.
ووفق التفاصيل، فإن الوحدات سيحصل على 50 ألف دولار من مباراته الأخيرة أمام أصفهان التي أقيمت على ستاد عمان الدولي، أول من أمس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، كما أن التوقعات ترجح أن يدخل صندوق النادي أيضا حوالي 20 ألف دينار كحد أدنى، من ريع مباراة الفريق أمام أصفهان.
صندوق النادي أيضا على موعد مع مبلغ قد يصل إلى 50 ألف دينار، كريع جماهيري من مباراته يوم السبت المقبل أمام فريق الفيصلي بالجولة الخامسة من دوري المحترفين، حيث حفز فوز الوحدات على أصفهان جماهير النادي، للإقبال على مباراة الفيصلي في المدرجات.
وفي حال استمر الفوز الوحداتي، فإن مباراة الوحدات أمام الأهلي التي تجري الأسبوع المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين، ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا، ما يعني أنها ستدر دخلا كبيرا على صندوق الوحدات.
وبحسب التوقعات، فإن دخل الوحدات خلال أيام معدودة قد يصل إلى 150 ألف دولار، علما أن النتائج تلعب دورا كبيرا في تحديد المبالغ. يشار إلى أن فوز الوحدات على أصفهان الإيراني، أعاد الروح لجماهير النادي التي كانت متخوفة من المباراة، قبل أن تنتعش بالفوز الذي سينعكس على حضورها في المدرجات خلال الفترة المقبلة.
هل تخطى ريع مباراة الأردن والكويت حاجز الـ100 ألف؟
 توقع مراقبون أن يكون ريع مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الكويتي، قد تعدى حاجز الـ100 ألف دينار.
واستضاف ستاد عمان الدولي يوم 5 من الشهر الحالي، مباراة الأردن والكويت ضمن منافسات الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، حيث شهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا.
وكان الاتحاد حدد أسعار التذاكر على النحو الآتي: 20 دينارا للدرجة الخاصة، و6 دنانير للدرجة الثانية، و4 دنانير للثالثة.
ويتوقع الكثيرون أن اتحاد الكرة حصل على ما يقارب 115 ألف دينار كريع من الحضور الجماهيري للمباراة.
ويتوقع أن يستفيد اتحاد كرة مبالغ مالية كبيرة، كريع جماهيري من استضافة الأردن لخمس مباريات بيتية للمنتخب الوطني في تصفيات الدور الحاسم.
ملعب السلط يثير حفيظة الرمثا والصريح
 أثار ملعب السلط، حفيظة لاعبي فريقي الرمثا والصريح، بسبب استضافته مباراة الفريقين في اللقاء الذي يقام غدا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس بدوري المحترفين لكرة القدم.
وكان اتحاد كرة القدم، نقل مباراة الرمثا والصريح من ستاد الحسن في إربد، إلى ملعب السلط، بسبب أعمال صيانة في ملعب الحسن.
وتحدث لاعبون عن سبب نقل المباراة إلى السلط، مطالبين بنقلها إلى عمان في حال تأكد إقامتها خارج مدينة إربد.
ويرى متابعون أن الأولى باتحاد الكرة نقل المباراة إلى ملعب في عمان، بدلا من السلط، مؤكدين في الوقت نفسه أن نقلها خارج مدينة إربد، سيتسبب في ضعف قيمة الريع، كما سيتسبب في إجبار عدد من الجماهير على عدم متابعة المباراة بسبب بعد المسافة.

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